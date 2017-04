Audience : Roxgold annonce un projet d’extension de la mine de Yaramoko

Une visite de courtoisie, c’est ainsi que la délégation de Roxgold définit sa visite au chef de l’Etat. Constituée du Directeur général de Roxgold Sanu SA, André Baya, ainsi que de la directrice financière du groupe, Natacha Garoute, l’équipe est allée remercier le président Roch Kaboré pour son soutien dans ses différentes activités.

Des activités du groupe, le PDG John Dorward a confié qu’après l’inauguration de la mine de Yaramoko, dans la commune de Bagassi (province des Balé) en juillet 2016, un projet d’extension serait en cours.

« Nous envisageons une extension de la mine et nous sommes en train de travailler sur le projet dénommé Bagassi Sud. Avec ce projet, il y aura une plus grande production mais avant d’aller de l’avant, il faut faire une étude d’impact environnemental et social, mais nous sommes très confiants que c’est un projet qui avoir lieu » a-t-il précisé. Et d’ajouter que : « Nous en avons parlé au président qui nous a donné sa bénédiction et nous a encouragés ».

A ce sujet, John Dorward a souligné que le président du Faso a rappelé que « Tout investisseur étranger qui respecte les communautés, l’environnement et les lois du Burkina Faso a le soutien de son gouvernement ». A l’en croire, la société Roxgold n’a jamais eu d’incident environnemental avec les populations impactées par ses activités. « Ce n’est pas parce que nous sommes les meilleurs, mais parce que nous travaillons bien avec eux, nous avons toujours gardé la communication, près de la moitié de nos employés viennent de Bagassi » a-t-il dit, soulignant que son entreprise a remporté le prix de la responsabilité sociale (RSE) des entreprises minières en 2016.

Nicole Ouédraogo

Lefaso.net

Photos : Présidence du Faso