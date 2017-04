In memoria : TASSEMBEDO Moussa Maurice

« Merci Seigneur, non pas parce que tu nous l’as enlevé, mais pour tout le temps que tu nous l’as donné. »

« Heureux désormais les morts qui s’endorment dans le Seigneur !

Oui, dit l’Esprit de Dieu, qu’ils se reposent de leurs peines car leurs actes les suivent. »

Apocalypse 14 13



Le KASSIRI NABA BOLBO à Ouagadougou

Le LARLE NABA TIGRE à Ouagadougou

Le DASSASGHO NABA BOGO à Ouagadougou

Le WEMTINGA NABA LIGUIDI à Ouagadougou

Le KANOUGOU NABA

Les grandes familles TASSEMBEDO, TIENDREBEOGO, NANA et OUEDRAOGO à Ouagadougou.

TASSEMBEDO Lucien, fonctionnaire de police à la retraite.

TASSEMBEDO Gomtinga, ménagère à ZONGO.

BELEMSIGRI Robert à KANOUGOU.

GUIGUEMDE Pierre à MONTREAL.

Mme KYELEM Anne née BELEMSIGRI à KOUPELA.

Les grandes familles BELEMSIGRI, GUIGUEMDE, KABORE, KYELEM et COMPAORE.

Mme TASSEMBEDO Clémence née BELEMSIGRI et ses enfants :

• TASSEMBEDO Evariste à ECOBANK Ouaga ;

• TASSEMBEDO Ludovic à l’ASECNA à Dakar ;

• Mme OUEDRAOGO Edwige Laure née TASSEMBEDO au Centre d’hébergement LE MORINGA à Ouaga ;

• TASSEMBEDO Yannick à Ouagadougou.

Les petits enfants :

Mélissa, Elvis, Ange, Junior, Marjorie, Ségolène, Oriane, Ashley, Axel, Yasmina, Wilfried, Jessica, Steve, Yann, Evance, Angelo, Ken et Yoan.

Les familles alliées : YAMEOGO, SIDIBE, KOURAOGO et OUEDRAOGO.

Vous expriment leurs vifs remerciements pour les marques de compassion, de sympathie et de soutien que vous leur avez manifestés lors du rappel à DIEU le 8 avril 2016 et de l’inhumation le 11 avril 2016 à Ouagadougou de leur neveu, fils, frère, beau-frère, cousin, époux, père, grand-père et arrière-grand-père :

TASSEMBEDO Moussa Maurice,

Ingénieur de l’Aviation Civile à la retraite,

Maître Ès Sciences Économiques,

Chevalier de l’ordre national,

Médaillé d’honneur et de Mérite de l’ASECNA.

Ils vous prient de bien vouloir vous unir à eux durant les cérémonies de la grande messe tenant lieu de funérailles chrétiennes selon le programme ci-après :

Vendredi 28 avril 2017 à 21 heures : Veillée de prière à l’église Saint Camille à Ouagadougou ;

Samedi 29 avril 2017 à 8 heures : Grande messe à l’église Saint Camille à Ouagadougou.

Union de prières et que son âme repose toujours dans la paix du Christ Sauveur.