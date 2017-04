Décès de SAWADOGO Ildvevert Constant : Remerciements et faire part

La grande famille SAWADOGO à Dabossomnoré, Tafogo, Tougouri, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Lagos, Montréal et Seattle ;

La famille de Feu SAWADOGO Datouissama Théodore au secteur 29 de Ouagadougou ;

Monsieur SAWADOGO Yidougou et frères à Tafogo ;

Monsieur SAWADOGO G. Justin à Ouagadougou ;

Madame OUEDRAOUGO/TAPSOBA Marie Claire Ouagadougou ;

Monsieur Compaoré Dieudonné Marie et frères à Ouagadougou ;

Les familles alliées BOUGOUMA, SAWADOGO, OUEDRAOGO ; COULIBALY, BAYALA et GUIGMA ;

La veuve SAWADOGO / BOUGOUMA Zaharata à Ouagadougou ;

Les enfants Corine Arlette, Ange Carlos et Rayan Matthis

Renouvellent leurs sincères remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin, leur ont apporté différentes marques de compassion et de soutien lors du rappel à Dieu le dimanche 23 octobre 2016 de leur regretté fils, frère, beau-fils, époux, père et grand-père SAWADOGO Ildvevert Constant, Précédemment Professeur au Lycée Technique Amilcar Cabral (LTAC) de Ouagadougou

Les familles vous invitent à vous unir à elles dans la prière lors de la célébration des funérailles chrétiennes qui seront célébrées en la Chapelle St Gabriel de la Paroisse Saint Guillaume de Tanghin du secteur 19 (Ex secteur 24) de Ouagadougou selon le programme suivant :

Vendredi 28 avril 2017 à 20 H 00 : Veillée de prières,

Samedi 29 avril à 08 H 00 : Grand-messe.

UNION DE PRIERES