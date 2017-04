In memoria : Madame KARAMBIRI née PARE THERESE

Voilà dix (10) ans qu’il a plu au SEIGNEUR de rappeler à lui notre très chère Regrettée Mère Madame KARAMBIRI née PARE THERESE.

30 AVRIL 2007- 30 AVRIL 2017

En ce douloureux anniversaire,

La Grande Famille KARAMBIRI à KERA, TOMA, OUAGADOUGOU, SAPONE, BOBO-DIOULASSO et en COTE D’IVOIRE.

Les Familles ALLIEES, PARE, KY, TOE, OUEDRAOGO, ZONGO, DIALLO, TRAORE, BELA, KARAMBIRI

Les Enfants : Anselme, Sosthène, Odile, Laurent Les Petits Enfants et arrières Petits Enfants Vous prient d’avoir une pensée pieuse pour le Repos de son âme et vous convient par la même occasion à des messes qui seront célébrées en sa mémoire le Dimanche 30 Avril 2017 à 09 H 00 à l’Eglise SAINTE TRINITE de ZAGTOULI et à la Chapelle de KERA (TOMA).

Les AMES des JUSTES, elles sont dans la main de DIEU et nul tourment ne les atteindra plus. Aux yeux des insensés ils passèrent pour mort et leur départ sembla un désastre, leur éloignement une catastrophe, pourtant ils sont dans la PAIX… et le SEIGNEUR sera leur ROI pour toujours. « Sagesse 3,1-3 et 8 »

UNION DE PRIERES