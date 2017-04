Les unités CASH POWER désormais vendues dans toutes les agences

AVIS A LA CLIENTELE

La SONABEL a le plaisir d’informer son aimable clientèle que la vente des unités de recharge électrique pour les compteurs à prépaiement communément appelées cash power est désormais étendue à toutes les agences de Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Koudougou.

Chers abonnés, procurez-vous désormais vos unités prépayées dans n’importe laquelle des agences ci-après :

OUAGADOUGOU

• Agence du siège (à côté de la place lion) ;

• Agence des 1200 logements ;

• Agence de la cité An 2 (Avenue Basawarga) ;

• Agence de Gounghin (côté Est du stade du 4Aout) ;

• Agence immeuble Tapsoba (route de Pô entre échangeur et station totale) ;

• Agence de la cité de l’avenir / route de Fada ;

• Agence de Tampouy (côté nord sapeurs-pompiers) ;

• Agence de la ZAD (face à la Résidence Alice) pour les abonnés industriels et commerciaux ;

• Agence de Boulmiougou secteur 17 (après la maison de la culture Jean Pierre Guingané) ;

• Agence de Tanghin secteur 23 (Coté Est de l’église du centre Jean Paul II)

BOBO-DIOULASSO

• Agence de la Direction Régionale (Centre ville) ;

• Agence de Saint-Etienne (boulevard route de Ouaga) ;

• Agence d’Accart Ville.

KOUDOUGOU

• Agence siège

• Agence Burkina (route de Sabou face à la cité universitaire)

