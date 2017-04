Visite du Premier ministre tunisien au Burkina Faso : Bilan satisfaisant, selon Youssef Chahed

Le Premier ministre tunisien Youssef Chahed a effectué une visite d’amitié et de travail au Burkina Faso les 4 et 5 avril 2017. A l’issue de cette visite ponctuée de plusieurs activités, il a signé avec son homologue burkinabè Paul Kaba Thiéba un communiqué conjoint.

C’est à l’invitation de Paul Kaba Thiéba que Youssef Chahed, Premier ministre tunisien, a effectué une visite d’amitié et de travail de 48 heures au Burkina Faso. Une visite qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations traditionnelles d’amitié, de solidarité et de coopération qui existent entre les deux pays.

A l’issue donc de la visite, Paul Kaba Thiéba et son homologue tunisien ont signé un communiqué conjoint.

Il ressort ainsi de ce communiqué que cette visite a été l’occasion pour les deux chefs de gouvernement d’aborder toutes les questions ayant trait à la coopération bilatérale et d’affirmer leur détermination à la renforcer davantage. A ce sujet, ils se félicitent de la suppression du visa d’entrée dans leurs pays respectifs en 2016, mais aussi de l’ouverture le 07 novembre 2016, d’une ambassade tunisienne à Ouagadougou.

Les deux chefs de gouvernement ont aussi salué la tenue régulière de rencontres entre les hommes d’affaires tunisiens et burkinabè. Des rencontres qui devraient permettre une croissance substantielle des flux commerciaux entre les deux pays.

D’ailleurs en marge de cette visite, s’est tenu le Forum économique qui permettra aux opérateurs économiques des deux pays de nouer des partenariats, de développer et de diversifier les échanges commerciaux et d’accroître les investissements. Paul Kaba Thiéba et son homologue tunisien ont salué à cette occasion la signature de quatre accords de coopération intervenue au cours du forum économique entre des institutions et organismes du secteur privé tunisien et burkinabè.

En ce qui concerne les questions régionales et internationales, les deux chefs de gouvernement ont évoqué entre autres les questions liées au terrorisme et à la sécurité. Ils ont ainsi réaffirmé leur conviction, selon laquelle la lutte contre l’extrémisme et le radicalisme religieux nécessite la conjugaison de tous les efforts, en vue d’assurer le développement humain et préserver l’identité culturelle de chaque peuple.

Bilan de la visite jugé satisfaisant selon les deux Chefs de gouvernement

Youssef Chahed, Premier ministre tunisien a jugé satisfaisante sa visite au pays des hommes intègres, en ce sens que « Cette visite a permis de redynamiser les relations entre la Tunisie et le Burkina Faso ». Il en veut pour preuve le développement de la coopération économique entre les deux pays, le doublement à partir de l’année prochaine du nombre de bourses tunisiennes accordées aux étudiants burkinabè en formation professionnelle, l’exemption du visa d’entrée dans les deux pays, mais aussi l’ouverture de l’ambassade de Tunisie à Ouagadougou, dont l’inauguration a eu lieu ce 5 avril 2017.

Paul Kaba Thiéba a pour sa part remercié son homologue tunisien et sa délégation pour avoir fait le déplacement de Ouagadougou et qualifie cette visite de « grand succès, parce qu’au-delà des perspectives économiques, des perspectives d’investissement, des perspectives financières et également des avancées que nous avons en matière de coopération dans divers domaines comme l’éducation, la formation professionnelle, ce qui est important, c’est qu’on s’est aperçu qu’il y a des valeurs partagées entre nos deux pays. Et ces valeurs sont celles qui sont à la base du développement, du progrès. »

A l’issue de sa visite d’amitié et de travail au Burkina Faso, Youssef Chahed a invité Paul Kaba Thiéba à effectuer une visite officielle en Tunisie. Une invitation acceptée par le chef du gouvernement burkinabè qui se rendra en Tunisie, une fois la date fixée.

Justine Bonkoungou (Stagiaire)

Lefaso.net