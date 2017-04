Burkina-Togo : Maintenir la flamme de coopération parlementaire

L’Assemblée nationale du Togo a ouvert sa première session ordinaire parlementaire de l’année 2017, ce mardi 4 avril 2017 au palais des congrès de Lomé, en présence des délégations des parlements amis dont l’Assemblée nationale du Burkina Faso. La délégation des députés burkinabè conduite par le Président Salifou Diallo, comprenait également les députés Michel Badiara, Ousmane Diallo, Réné Kourouboudou Lompo, Elise Ilboudo/ Thiombiano et Salifou Poubéré.

Dans une enceinte pleine pour la cérémonie d’ouverture de la session, le Président Salifou Diallo a prononcé un discours fort bien accueilli et salué par les députés togolais. Dans son message d’amitié et de fraternité, Salifou Diallo a soutenu que la présence de la délégation burkinabè à l’ouverture de la session procède de l’impérieuse nécessité pour le Burkina Faso et le Togo, pays d’un même espace, « d’entretenir et de rendre plus fertiles nos relations en mettant en avant et sans aucun complexe, nos valeurs propres ».

Tout en relevant l’importance des valeurs de solidarité, de partage, d’amitié et de coopération dans la construction d’un environnement social, juridique et institutionnel cohérent et propice à l’émergence des deux Etats, Salifou Diallo s’est réjoui « de la création de groupes d’amitié parlementaires au sein de nos deux institutions parlementaires. Ces groupes qui sont des instruments efficaces de renforcement de la coopération parlementaire doivent être davantage promus dans le cadre du soutien au processus d’intégration des peuples ouest-africains. » [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]