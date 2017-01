Médias : Le CSC se dote d’un référentiel de développement

Sous le parrainage de Rosine Sory/Coulibaly, ministre de l’Economie et desfinances, le Conseil Supérieur de la Communication (CSC) a procédé ce mardi, 31 janvier 2017, au lancement officiel de son premier plan stratégique 2017-2021. Ce plan se veut un référentiel de planification et de prise de décision pour le développement de l’institution.

En 2004, le Burkina comptait 120 médias toutes catégories confondues. En 2016, il comptait 295 médias et les projections montrent qu’en 2026, il comptera 700 medias. Le CSC qui a pour mission, la régulation du secteur de la communication doit donc s’adapter à cette évolution sans cesse des technologies de l’information et de la communication. Pour s’adapter à ce contexte et mieux jouer son rôle, il s’est doté d’un plan stratégique 2017-2021. Ce plan se veut une feuille de route pour la réalisation de sa vision à moyen et à long termes.

Elaboré selon une méthodologie participative, mettant à contribution les agents du CSC, des responsables de médias, des représentants des organisations professionnelles du secteur de la communication et des partenaires techniques et financiers, sa vision est qu’à l’horizon 2021, le CSC devienne une institution moderne de proximité, forte, crédible, reconnue et respectée sur l’échiquier national et international pour sa performance dans le domaine de la régulation de la communication publique. Ses valeurs sont, la compétence, la rigueur, le sens élevé de la responsabilité, l’esprit d’équipe et la loyauté.

Le plan se décline en deux axes stratégiques, le premier vise l’optimisation de la régulation du secteur de la communication, et le second le développement institutionnel. Les résultats attendus sont la régulation du secteur de la communication contribuant à la paix sociale, au renforcement de la démocratie et au développement socio-économique, et des activités de régulation bénéficiant d’un pilotage performant, de ressources adaptées et d’un rayonnement optimal. Le budget total du plan stratégique s’élève à 8 milliards 997 millions 500 mille Francs CFA.

Pour la présidente du CSC, Nathalie Somé, avec ce plan stratégique, le CSC entend désormais inscrire son plan d’action dans une dynamique de développement institutionnel et d’optimisation de sa performance.

Elle ajoute que ce plan trouve son ancrage dans l’axe I du Plan national de développement économique et social (PNDES). Elle dit espérer avoir le soutien des partenaires qui ont manifesté leur intérêt au PNDES pour la mise en œuvre de ce plan stratégique.

Rosine Sori/Coulibaly, marraine de la cérémonie, a laissé entendre que le plan stratégique du CSC constitue l’espoir pour l’avenir de la régulation de la communication. Elle a lancé un « appel amical » à tous les amis du Burkina, intéressés par la régulation de la communication et aux acteurs du domaine de la communication, à financer sa mise en œuvre. Selon elle, le volet communication est une importante variable de la politique nationale de développement économique et social. Elle a enfin assuré que son département ne ménagera aucun effort pour soutenir le CSC dans la recherche de financements et dans les autres aspects de la mise en œuvre du plan stratégique.

En rappel, le CSC est l’autorité administrative indépendante en charge de la régulation de la communication au public. Il œuvre à garantir l’exercice de la liberté d’expression, le droit à l’information et l’indépendance des moyens de communication afin de contribuer à l’enracinement de la démocratie.

Youmali Koanari (Stagiaire)

Lefaso.net