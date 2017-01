Circulation des personnes et des biens : Une plateforme pour réduire les barrières dans la sous-région ouest africaine

Fort des constats sur les tracasseries routières dont les transporteurs sont victimes et les conséquences que cela implique pour les populations, une organisation de la société civile a décidé, d’une part de mener un plaidoyer auprès des Etats-membres de la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et, d’autre part de mettre à la disposition des usagers, des informations à travers un « guide de services ».

En un mot, il s’agit de contribution à la gouvernance routière. Ce qui devrait réduire les angoisses des transporteurs dans leurs déplacements dans l’espace communautaire CEDEAO. L’initiative qui est de l’association Alliance Borderless vise à promouvoir et à faciliter le commerce régional, en réduisant les coûts du transport et les retards dans l’espace communautaire. En ligne de mire, faire des études et publications sur les secteurs du commerce et du transport, plaider pour de meilleures pratiques en matières de commerce et de transport dans la sous-région, promouvoir les investissements en Afrique de l’Ouest tout en améliorant le climat des affaires.

Il s’agit aussi d’organiser des évènements visant à favoriser l’action des intervenants et à sensibiliser les décideurs nationaux et régionaux. Par une plateforme électronique (http://www.tradebarrierswa.org/), l’organisation penser améliorer ainsi la gestion et la prise en charge des préoccupations des parties prenantes et assurer la transparence dans le processus de résolution de chaque problème identifié, en contribuant à la réduction des barrières non-tarifaires dans la sous-région ouest africaine pour un meilleur environnement des affaires. D’où la mise en place du « Guide des services de Ouagarinter » afin de trouver réponses aux préoccupations auxquelles font face les nombreux usagers nationaux et étrangers.

Selon le secrétaire exécutif de l’association, Justin Bayili, ce guide la « modeste contribution » de l’Alliance Borderless aux efforts d’intégration ouest africaine, convaincu que ce sont les populations qui gagnent dans un environnement de libre circulation des personnes et des marchandises. A en M. Bayili, la plateforme de Ouagarinter se veut une sorte de guichet unique.

Ce guide est mis en place pour permettre aux acteurs dont au gouvernement, de lutter contre les pratiques de fraude.

Le lancement du guide a servi de cadre pour présenter les différentes structures que regroupe l’initiative parmi lesquelles, le Conseil burkinabè des chargeurs (CBC), le laboratoire national, la Chambre de commerce et d’industrie, la douane, etc.

Oumar L. OUEDRAOGO

Lefaso.net