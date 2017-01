CAN 2017 : Les étalons retrouvent les demi-finales

samedi 28 janvier 2017

Les Etalons du Burkina se sont imposés face aux aigles de Carthage en ¼ de finales de la Coupe d’Afrique des nations en livrant une très belle prestation (2-0). Le premier but a été marqué sur un coup franc de Aristide Bancé à la 81 e minute. 4 minutes auront suffi à Préjuce Nakoulma pour doubler la mise après une course de plus de 80 mètres. Les étalons retrouvent les demies finales de la Coupe d’ Afrique des nations pour la 3e fois de leur histoire et sont toujours en course pour un premier sacre continental.