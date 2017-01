Décès de Madame COULIDIATI née OUOBA Catherine Marie : Remerciements

Les enfants, belle fille, gendre et petits-enfants :

COULIDIATI Philippe et son épouse Karina DUCHESNE, leurs enfants Ian Alexis et Mohina à Montreal (Canada),

COULIDIATI Stéphanie et son époux Kounadi BALLO, leurs enfants Amel et Sofian à Montreal (Canada),

COULIDIATI Armand Eric à Montreal (Canada),

Les familles BOLY à Mardaga (Namounou), WRIGHT à Niamey (Niger), IBRAHIM et

ADOTE à Washington (USA) et Guadeloupe (France), ABOTCHI et ADEKAMBI à Lomé (Togo),

Les familles DUCHESNE et BALLO à Montreal (Canada) et à Abidjan (Côte d’Ivoire),

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie, de compassion, de solidarité et de générosité qui leur ont été témoignées lors du décès le Samedi 07 Janvier 2017 à Ouagadougou et de son inhumation le Vendredi 13 Janvier 2017, de leur épouse, fille, mère, grand-mère, sœur, nièce

Madame COULIDIATI née OUOBA Catherine Marie,

Expriment leurs sincères remerciements et reconnaissance

A Son Excellence Monsieur André Roch Compaoré, Colonel à la retraite, Grand Chancelier des Ordres Burkinabè et son épouse,

A Son Excellence Monsieur Kadré Désiré Ouédraogo, Ancien Premier Ministre ; Ancien Président de la Commission de la CEDEAO et son épouse,

A Monsieur le Maire de la Commune de Diapaga,

A Monsieur Pierre Y. Diasso, Colonel à la retraite et son épouse,

A Monsieur Louis D. Ouoba, Médecin Colonel à la retraite et son épouse,

A Monsieur Liliou Atiana, Médecin Colonel à la retraite,

A Maître Moussa Sanogo, Magistrat à la retraite,

A Monsieur Bruno Zidwemba, Ancien Ambassadeur et son épouse,

A Monsieur Alfred Sawadogo, PCA de S. O. S SAHEL et son épouse,

A Monsieur Pierre Hage et son épouse,

Aux membres de l’Amicale des Anciens Enfants de Troupes (AET) de Saint Louis du Sénégal,

Aux membres de l’Amicale des Epouses des Anciens Enfants de Troupes (AET) de Saint Louis du Sénégal,

Aux membres de l’Amicale des Anciennes Normaliennes du Cours Normal des Jeunes filles de Ouagadougou,

Aux membres du Comité de Jumelage LA Gacilly (France) – Diapaga,

A la famille YVES ROCHER (France),

A la famille Ludovic JAFFROT (France),

Au Père Albert Yonli et à toute l’équipe pastorale de la Paroisse Saint Camille,

Aux CCB Saint Célestin de Zogona Nord et Sacré Cœur,

Aux membres de la Chorale Saint François d’Assise,

Aux amis, promotionnaires et collègues de la défunte,

Aux Ressortissants du Gulmu en général et de la Province de la Tapoa en particulier,

Aux voisins de quartier,

A tous ceux qui de près ou de loin, les ont entourés de soutiens multiformes.

Que le Seigneur Tout Puissant vous bénisse et vous le rende au centuple.

Ils vous informent par ailleurs que des messes seront dites à son intention dans les

différentes Eglises catholiques de la ville de Ouagadougou selon le Programme ci-après :

Dates Lieux Heures Dimanche 05 février 2017 Grand Séminaire Saint Jean-Baptiste (wayalgué) de Ouagadougou 8h00 Christ Roi de Pissy 9h00 Paroisse Notre Dame de Fatima de Dassasgho de Ouagadougou 8h00 Eglise paroissiale de La Rotonde de Ouagadougou 8h30 Nôtre Dame des Apôtres de la Patte d’Oie 9h00 Paroisse Jean XXIII 8h30 Paroisse Saint Jean –Marie Vianney de Tampuy 8h00 Saint André de Sâaba 9h 00 Cathédrale 11h00 Gounghin 9h00 Dimanche 05 mars 2017 Grand Séminaire Saint Jean-Baptiste (wayalgué) de Ouagadougou 8h00 Christ Roi de Pissy 9h00 Paroisse Notre Dame de Fatima de Dassasgho de Ouagadougou 8h00 Eglise paroissiale de La Rotonde de Ouagadougou 8h30 Nôtre Dame des Apôtres de la Patte d’Oie 9h00 Paroisse Jean XXIII 8h30 Paroisse Saint Jean –Marie Vianney de Tampuy 8h00 Saint André de Sâaba 9h 00 Cathédrale 11h00 Gounghin 9h00

Union de prière