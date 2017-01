Rentrée diocésaine 2017 des médias catholiques : Une journée de bilan et perspectives

C’est sous le thème « De cœur en cœur pour annoncer la foi réussie » que la rentrée diocésaine des medias catholiques publics et privés a eu lieu à Ouagadougou. A cet effet, le cardinal Philipe Ouédraogo souligne que ledit thème met en exergue le rôle et l’importance des médias dans l’église catholique. Un rôle qui renvoie au service de la foi et de l’évangélisation. Pour celui-ci, cette journée permet de donner plus de visibilité aux dits médias et également une prise de conscience de leur rôle au sein de l’église. Ce sont ainsi des moyens modernes incontournables de l’évangélisation et les papes ne cessent d’inviter toutes les églises à les utiliser pour la tâche pastorale. Il indique qu’en ce qui concerne spécifiquement les médias catholiques, le Pape Jean-Paul II disait que « l’église doit être davantage présente dans les médias afin d’en faire non seulement un instrument de diffusion d’évangile, mais aussi un outil pour la formation des peuples africains, à la réconciliation, la vérité, la promotion de la justice et de la paix ».

Pour Béatrice Damiba, la présidente du comité transitoire de réflexion sur les médias diocésains, cette deuxième rentrée diocésaine initiée par les médias catholiques permet à ceux –ci de faire le bilan de l’année écoulée et d’envisager l’avenir avec de nouvelles perspectives. Pour le directeur cumulatif de la Radio/Télé Avé Maria, l’Abbé Paul Ouédraogo, Cette rentrée diocésaine a pour objectif de mobiliser les fidèles autour de leurs médias qui sont des médias confessionnels exigeant des défis à relever. Des défis renvoyant à la question de la gestion du point de vue des contenus, du matériel technique, du personnel, etc.

La précarité des médias

La précarité des médias est une question qui touche les médias à tous les niveaux. C’est en cela que le cardinal Ouédraogo a réitéré son appel à tous les fidèles pour leurs soutiens multiformes. Il invite également « tous les hommes de bonne volonté, les auditeurs et auditrices d’apporter leur soutien pour lesdits médias soit financièrement, soit en se donnant comme animateur des émissions qui sont d’une grande importance ».

L’Abbé Ouédraogo a par ailleurs souligné que le manque de moyens est le défi majeur de différents médias catholiques. Il invite tous les fidèles sans exception à apporter leur soutien financier, matériel etc. pour le bon fonctionnement de ces médias.

Les médias catholiques de l’archi-diocèse de Ouagadougou sont composés de la Radio Avé Maria, de la Télévision TV Maria, du Site Web et de la Presse écrite. Au niveau de la Radio, l’on enregistre douze personnes engagées, onze personnes pour la Télévision et plus d’une soixantaine de bénévoles. Il faut ajouter que la Radio a vingt-quatre années d’existe alors que la Télévision en a vingt-une.

Yvette Zongo (Stagiaire), Lefaso.net