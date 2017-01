Côté CAN : Le Sénégal sans pitié !

Le groupe B de cette 31e édition de la coupe d’Afrique des Nations est entré en lice ce 15 janvier à Franceville. En levée de rideau, les algériens ont été tenus en échec par le Zimbabwe sur le score de 2 buts partout. Un peu plus tard dans la soirée, Sénégalais et Tunisiens se sont livré une bataille âpre et sans merci. Verdict !

Comment marquer un but dans un match de football ? Voilà peut-être le module de cours qui devrait être enseigné aux joueurs tunisiens lors de leurs prochains entrainements. En effet, lors de ce premier match face au Sénégal, les attaquants tunisiens ont fait montre d’un manque de réalisme incroyable. Sur 15 tirs dont 4 cadrés, les tunisiens n’ont pu inscrire ne serait-ce qu’un but. Tous les attaquants se sont essayés, de MSakni à Akaichi, tous ont rivalisé de maladresse. Résultat, un match dominé sur le plan technique, un fond de jeu très intéressant, mais une rencontre perdue. Les attaquants tunisiens semblaient avoir des pieds en bâtonnets et leurs frappes étaient tellement molles qu’elles inquiétaient à peine le gardien sénégalais. Quelle maladresse !

Les lions ultra-efficaces

8 tirs, 2 cadrés et 2 buts ! C’est le bilan de cette équipe du Sénégal qui a fait montre d’une sérénité et d’une solidité exemplaire durant tout le match. Malgré 2 buts marqués en première période, les joueurs sénégalais n’ont rien lâché et ont fait un match sérieux. Les tunisiens ont eu beau se ruer sur les buts gardés par Diallo, les lions n’ont pas tremblé et ont tenu face à cette armada offensive. Certes, les sénégalais ont eu beaucoup de réussite et ont pu compter sur la maladresse des attaquants tunisiens, mais convenons que c’est la marque de fabrique des grandes équipes de savoir gagner les matchs difficiles et d’assurer l’essentiel. Les sénégalais se sont battus comme des lions et ils envoient un signal fort aux autres animaux de la brousse : « la chasse est ouverte ! »

Habib CISSE

Lefaso.net