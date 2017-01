CAN2017 : Samba, la mascotte de la compétition

Tout comme « FOFO » en 1998 au Burkina, « Lili » en 2016 pour la CAN féminine au Cameroun, « Samba » est la mascotte de la 31e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui se jouera du 14 janvier au 5 février 2017 au Gabon.

Les Gabonais ont aussi leur « Samba ». Une panthère noire vêtue de maillot jaune et de short bleu sera la mascotte de la CAN 2017. Dévoilée le 6 janvier dernier en présence du président de la république, Ali Bongo, du président de la CAF, Issa Hayatou et de celui de la FIFA, Gianni Infantino, la mascotte a fait une tournée dans les provinces du Gabon pour se présenter au public.

« Symbole même de la puissance et de la grâce, elle accompagnera en toute fraternité les joueurs et le public sur les pelouses de l’exploit, des actuels éliminatoires jusqu’à la phase finale organisée à Libreville, Franceville, Port-Gentil et Oyem du 14 janvier au 5 février 2017 », avait expliqué la présidence du Gabon sur le choix de la mascotte avant d’ajouter que Samba devra fédérer toutes les énergies positives. « Maillot jaune, short bleu, toutes griffes dehors et pouce en l’air, la féline ambassadrice de la CAN devra fédérer toutes les énergies et toutes les passions », a ajouté le texte de la présidence.

Après sa présentation officielle, la mascotte a essuyé des critiques virulentes de la part de certains Gabonais qui ont même demandé de changer l’effigie de cette dernière.

Cérémonie d’ouverture : Booba sera de la partie

Le coup d’envoi officiel de la 31e Coupe d’Afrique des Nations sera donné ce samedi 14 janvier 2017. Le premier match mettra aux prises le Gabon à la Guinée Bissau. Mais avant cette empoignade, une cérémonie d’ouverture riche en couleurs et sons débutera à partir de 15h. Parmi les artistes annoncés, le rappeur franco-sénégalais Booba sera de la partie. Sur son compte instagram, l’artiste a déjà confirmé sa présence dans la capitale gabonaise pour l’occasion. Des troupes artistiques se produiront également.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net