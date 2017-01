Musique : Aristide Kambou dit Louby a sorti « kpièrno II »

Mécanicien auto de profession, Aristide Kambou fait aussi de la musique. Après un premier album, il revient avec un deuxième intitulé « Kpièrno II » en langue lobiri, « La pensée » en Français.

De l’avis de l’artiste, le bien-être social de tout être réside dans sa pensée, notamment celle positive car, dit-il, « Beaucoup de gens ne font rien que dénigrer leur prochain.

« Kpièrno II » est également une invite à la jeune génération au travail. Pour M. Kambou, celle- ci doit arrêter de se lamenter et se mettre résolument au travail.

Louby évolue dans le registre reggae et chante dans quatre langues nationales notamment le Birifor, le Lobiri, le Dagara, le Dioula et le Français. Son album de dix titres aborde des thèmes comme l’amour, le aborde des thèmes comme l’amour, le destin, la cohésion sociale. Il y rend hommage à la femme et à Tidiane Coulibaly, un artiste musicien décédé.

A cette rencontre dédicace, l’artiste a bénéficié du soutien de ses collègues artistes. Et pour ABK (Aboubacar Kambou), l’œuvre est de belle facture car elle appelle au changement de comportements et de mentalités.

Pour le futur, l’artiste s’en remet à Dieu et espère tourner aux niveaux régional, national et international.

Dalou Mathieu Da correspondant régional