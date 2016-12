A propos de l’introduction des organismes exotiques au Burkina Faso !

« La modestie sied au chercheur, mais pas aux idées qui l’habitent et qu’il doit défendre » dixit Jacques Monod (1979)

Le Conseil de Ministre en sa séance du 13 juillet 2016 a manifesté sa préoccupation quant a l’invasion de nos plans d’eau par cette plante envahissante appelée jacinthe d’eau, et donné quitus aux différents ministres impliqués d’une façon ou d’une autre dans la gestion de nos plans d’eau, de prendre toutes les mesures adéquates pour arrêter cette situation, qui entrave sérieusement non seulement toutes les activités qui s’y mènent, mais aussi perturbe leur équilibre écologique.

En rapport avec cette plante envahissante, la TNB (télévision nationale burkinabè) a présenté le 27/12/2015, un film documentaire intitulé « S.O.S SAUVONS NOS TROIS RETENUES » produit par Monsieur PARKOUDA Hamado, Président Directeur Général (PDG) de l’Entreprise Burkinabé des Travaux et d’Équipement (EBTE). Ce documentaire a de par son contenu, retenu notre attention.

Le mérite de M. PARKOUDA est d’avoir attiré par ce documentaire, l’attention des Autorités politiques, administratives et des populations sur l’impérieuse nécessité de sauver les différents réservoirs d’eau et en particulier ceux de la ville de Ouagadougou.

Afin de lutter contre l’invasion de cette jacinthe d’eau, plusieurs techniques ont été utilisées depuis plus d’une décennie : action mécanique (arrachage), lutte biologique (utilisation de coléoptère).

La lutte biologique s’effectuant généralement par l’introduction d’espèces exotiques, cette introduction n’est pas sans danger, et cela nous interpelle.

En effet, les conséquences désastreuses constatées suite à l’introduction d’espèces exotiques dans certains pays font légion :

Au Sénégal : au début des années 60 ce pays a importé beaucoup de chats pour réduire la prolifération des rats (agents vecteurs de la peste). Aujourd’hui il est obligé de gérer une surpopulation de ces mêmes chats (Agents vecteurs de la rage).

Au Canada : aujourd’hui, ce pays dépense annuellement des millions de dollars pour lutter contre une espèce exotique de poisson (Carpe chinoise) qui perturbe dangereusement l’équilibre écologique de ses plans d’eau (perte de la biodiversité, et problèmes sécuritaire ?).

Écologiquement, l’introduction d’espèces exotiques dans un milieu peut avoir des conséquences désastreuses, lorsque nous savons que dans un milieu, les coactions (ensemble des actions que les organismes vivants exercent directement les uns sur les autres) hétérotypiques (individus d’espèces différentes) et même homotypiques (individus de la même espèce), sont sources de compétitions pour la recherche active d’une ressource du milieu (nourriture, abri, lieu de ponte etc..). Ces compétitions peuvent entrainer la disparition de certaines espèces.

Concernant l’introduction des organismes exotiques (végétaux et animaux) dans notre pays, Il est important de rappeler que le Burkina Faso a ratifié un certain nombre de conventions relatives par exemple à la conservation de la biodiversité.

A ce titre, toute introduction d’un organisme exotique sur son territoire doit faire l’objet d’une autorisation spéciale, selon une procédure bien définie. Outre- passer cette procédure, serait non seulement se mettre dans une situation de non respect des clauses des dites conventions, mais aussi compromettre l’équilibre écologique de nos écosystèmes déjà fragiles

En rapport avec notre thème, Monsieur le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement a, courant mois de février 2016, adressé à son homologue des Ressources Animales et halieutiques, une demande d’introduction d’un poisson appelé carpe argentée (Hypophthamichthys molitrix), pour lutter contre les conséquences de l’eutrophisation des eaux du réservoir de Ziga. Cette demande n’a pas reçue une réponse favorable.

Nous approuvons et cautionnons totalement la démarche suivie par les deux Ministres et surtout celle du Ministre des Ressources Animales et Halieutiques.

Cette démarche est celle qui sied dans de telle situation, et honore à plus d’un titre les spécialistes du domaine de l’eau.

Tout en reconnaissant la pertinence du phénomène d’eutrophisation et ses conséquences dans un plan d’eau, Monsieur le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques, a eu cette prudence de consulter, outre les spécialistes en ressources halieutiques de son département, des chercheurs de l’INERA, des Université Ouaga.I Pr Joseph KI-ZERBO et de l’Université polytechnique de Bobo ainsi que l’IUCN et des experts indépendants du réseau SARNISSA.

A la suite des recherches documentaire et de ces consultations, les raisons avancées pour ne pas délivrer cette autorisation d’introduction de la carpe argentée sont scientifiquement justifiées. Ces raisons sont en relation avec sa reproduction, sa nutrition, son écologie (rapport avec les espèces indigènes), la difficulté de sa maîtrise et aussi les échecs de son introduction dans certains pays.

En plus de ces raisons sus-citées et en rapport avec l’objet de la lettre de Monsieur le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement à savoir : « Lutte biologique contre les conséquences de l’eutrophisation des eaux du réservoir de Ziga », nous tenons, en tant que Phycologue (spécialise des algues), à marquer notre étonnement quant à l’opportunité d’une telle démarche.

La première conséquence d’un enrichissement d’un plan d’eau en éléments nutritifs (eutrophisation) est la prolifération des algues. Lorsque cet enrichissement devient excessif nous évoluons vers une situation de dystrophie du plan d’eau, avec pour conséquences, une dégradation des propriétés organo-leptiques de la ressource eau, une anoxie du milieu, la libération de toxines algales, la production d’acide sulfurique, de méthane, de monoxydes de carbone. Tous ces phénomènes rendent l’eau impropre à toute vie aquatique et compliquent aussi son traitement pour sa consommation humaine.

Depuis 1990, nous travaillons sur les algues dulçaquicoles de notre pays. Notre thèse de troisième cycle a porté sur les algues de la retenue n°3 de la ville de Ouagadougou, et notre thèse d’état sur celles du réservoir de Bagré. En outre nous avons encadré des étudiants et fait des études sur d’autres sites dont ceux mis en cause ici (retenues d’eau de Loumbila1 et Ziga). Nous pouvons, preuves scientifiques à l’appui (données physico-chimiques teneurs des minéraux majeurs, peuplements algaux), appuyer la décision du Ministre des Ressources Animales et Halieutiques.

A l’heure actuelle, aucun de nos plans d’eau d’importance socio-économique n’a atteint un niveau d’eutrophisation pouvant justifier l’introduction de la carpe argentée pour réguler une quelconque efflorescence algale. Et même si un début de ce phénomène venait à être constaté, la prudence voudrait que nous utilisions nos espèces de carpes indigènes pour résoudre le problème, au lieu de se créer d’autres problèmes en introduisant une espèce exotique (très vorace).

Quant à cette demande d’introduction de la carpe argentée, nous disons à Monsieur l’Environnementaliste de l’ONEA, qui certainement à suggéré cette solution non mûrie, qu’il n’y a pas de honte à aller vers ceux, à même de l’accompagner dans la recherche de solutions aux situations susceptibles de dégrader la qualité des eaux brutes des sources d’approvisionnement de l’ONEA. Les responsables de l’ONEA sont préoccupés par la qualité des eaux de leurs sources d’approvisionnement, et vous, vous devriez être la courroie de liaisons entre eux et les spécialistes du domaine que nous sommes. Il ne peut pas avoir de dualité entre vous et nous.

Lorsqu’un pays a eu recours à un organisme exotique pour réguler ou anéantir la prolifération d’un organisme envahissant, c’est que dans ce pays toutes les conditions de contrôle, de maîtrise et de suivi de cet organisme qui a été introduit sont scientifiquement maîtrisées.

Dans le cadre de la lutte biologique menée contre la jacinthe d’eau si l’introduction des insectes (coléoptère), n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable des structures compétentes, il faudra qu’un comité scientifique soit mis en place pour surveiller leur devenir.

Enfin, en rapport avec nos écosystème aquatiques, nous ne cesserons de dire que la préservation et la protection de nos plans d’eau (toutes utilisations confondues) ne peuvent être efficientes que si l’implication de tous les acteurs du domaine de l’eau est réelle, surtout en sa section recherche qui est à même d’assurer scientifiquement le suivi écologique de ces derniers. Penser le contraire serait un leurre.

Enfin, nous interpellons, les environnementalistes des différentes communes, ainsi que ceux des structures utilisant les ressources en eau pour leurs activités (ONEA, sociétés minières etc..), de toujours associer les chercheurs que nous sommes, dans la recherche de solutions chaque fois qu’ils seront confrontés à des situations susceptibles de compromettre « la survie » de la ressource ou de perturbées leur activité.

Il faudra éviter certaines actions sans conseils (scientifiques). L’initiative peut être louable, mais la conduite de cette activité, peut générer d’autres problèmes (plus sérieux) relatifs au fonctionnement même de cet écosystème.

Ce pays est nôtre, et c’est en conjuguant toutes nos compétences que nous le rendrons prospère à tous les niveaux, gage d’un développement durable.

Nous avons osé. Nous assumons.

Frédéric ZONGO

Maître de Conférences

N.B. : Les principaux documents qui intéressent le sujet d’aujourd’hui sont, entre autres, : le document de politique nationale en matière d’environnement, le document de politique et stratégies en matière d’eau (1998), la Stratégie nationale et le Plan d’action du Burkina Faso en matière de diversité biologique (1999).

1- OUATTARA M. (2015)- Étude des principaux éléments minéraux majeurs et inventaire des micro-algues des eaux de la retenue de Loumbila (Province de l’Oubritenga). Mémoire de DEA. 84 p. (Travaux réalisés avec un appui financier de l’ONEA) Hum !