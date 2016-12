Décès de Yamba Boureima KOUNKORGO : Remerciements

La grande famille Kounkorgo à Kona, Département de Pilimpikou, Province de Passoré

Sa Majesté Naba Baongo, chef de Kona

Le Tingsoaba de Kona

Guéda Paul Kounkorgo Kona

Joseph et Viviane Kounkorgo à Columbus, Ohio, USA

Laurent Kounkorgo, Radiologue à Tenkodogo,

Marie Kounkorgo à Ouaga

Jean-Marie Kounkorgo à Abidjan

Chantal Ouédraogo née Kounkorgo à Yako

Jean-Paul Kounkorgo à Ouaga

M’bi Kounkorgo à Kona

Aimé Kounkorgo, à Abidjan

Emmanuel Konkorgo à Abidjan

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et de soutien tant moral que matériel exprimés lors du rappel à Dieu de leur père, frère, Oncle, Yamba Boureima Kounkorgo, le 28 Décembre 2015 à Nanoro et de l’inhumation à Kona le 24 janvier 2016, tiennent à remercier les personnes ci-après :

Professeur Amadou et Mme Haoua Bissiri à Johannesburg Afrique du Sud

Mr et Mme Michel et Laeticia Koutaba à Ouaga

Dr. Joseph et Mme Toussida Ouédraogo, à Ouaga

Mr et Mme Rigobert Ouédraogo, PDG GSI Voyage, à Ouaga

Frère Edouard Guissou, Sainte Famille Saaba

Mr et Mme Joachim et Lydie Zabramba à Ouaga

Mme Denise Apiou, à Ouaga

Mme Batrice Sam la RTB et époux, à ouaga

Mr et Mme Souleymane et Zénabou Salembéré à Ouaga

Mme Blandine Minougou à Ouaga

Mlle Ruth Kabore et Famille, Ouaga

Mr et Madame Lucien et Virginie Tchalim, Ouaga USA

Mme Johana Sanou à Ouaga,

Mr Michel Ouédraogo DG de lécole Ingénierie Ouaga,

Mr et Mme ERIC Pouiré Ouédraogo à Washington,DC,USA

Edouard et Dieudonné Ouédraogo à New York City, USA

Tous les membres et sympathisants de l’association Faso Connection, à Columbus, Ohio, USA.

Tous les membres des communautés Burkinabé et Ivorienne de Columbus, Ohio, USA.

Tous ceux qui de près ou de loin, nous ont soutenus durant ces moments difficiles.

Que le tout puissant récompense tout un chacun de vous au centuple pour votre compassion et générosité.