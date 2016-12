Bobo-Dioulasso : La fondation GECER fait don de vivres aux centres d’accueil des enfants en détresse

La fondation GECER a fait don de vivres et de matériels de première nécessité aux pouponnières le « Nid » et « Den Kanu » le 26 décembre 2016 à Bobo-Dioulasso. Ces vivres d’un coût d’un million de FCFA et repartis entre les deux structures sont composés de maïs, de mil, de riz, de lait et matériels divers nécessaires à la prise en charge des tout-petits.

Touchée par les difficultés que vivent les orphelins et autres enfants vulnérables dans la région des Hauts-Bassins, la fondation GECER avec à sa tête le président Salif Ouédraogo est venue au secours de ces derniers pour leur apporter un peu d’espoir. « Un geste d’amour qui vient à point nommé afin de sortir ces enfants innocents de leur souffrance », a laissé entendre le directeur du centre, Zoubga Daniel. Ce don intervient dans un contexte où ces centres font face à des difficultés comme l’insuffisance de ressources financières, matérielles et alimentaires pour une prise en charge adéquate des enfants.

Une générosité de sept millions de francs CFA



Cette initiative a été appréciée et saluée à sa juste valeur par les bénéficiaires, visiblement heureux. D’un coût d’un million de F CFA et repartis entre les deux centres, ce don est composé de maïs, de mil, de riz, de lait et matériels divers. Aussi, la fondation a offert à chaque pouponnière la somme de cinq cent mille francs CFA soit un total de un million de francs CFA.

Outre l’appui aux pouponnières, elle a mis à la disposition des enfants nécessiteux des bourses. Ainsi, ce sont 67 enfants en situation difficile de la province du Houet qui verront leur scolarité prise en charge par la fondation pour un montant de 4 370 000 F CFA. 35 autres enfants de la province de la Léraba sont concernés pour un montant de 1 700 000 F CFA soit un total de 6 070 000 F CFA comme soutien à la scolarisation des nécessiteux.

Un geste en droite ligne de la vision du ministère



Présidée par le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, cette cérémonie de remise de vivres était une occasion pour lancer un appel à toutes les personnes de bonne volonté d’emboiter le pas de Salif Ouédraogo car selon la directrice provinciale de la femme, de la solidarité nationale et de la famille du Houet, Somé Solange, « ce n’est qu’en cela que la vision du ministère qui est qu’en l’horizon 2020, le Burkina Faso soit une Nation solidaire et inclusive où les femmes, les personnes pauvres et vulnérables, l’ensemble des citoyens sans distinction participent à la vie politique, économique et sociale, pourra être une réalité ».

En rappel, la fondation GECER est une association à but non lucratif dont l’objectif est d’apporter sa contribution à l’épanouissement des personnes vulnérables et à la lutte contre la pauvreté. Son siège est à Bobo-Dioulasso et elle a pour président Salif Ouédraogo, PDG de l’entreprise GECER.

Romuald Dofini

Lefaso.net