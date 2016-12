Mys’TIC Blog Awards : Un concours pour promouvoir le blogging féminin

Dans le souci de promouvoir l’utilisation des Blogs comme moyens d’expression et outils de vulgarisation et de promotion de l’information auprès des filles et femmes du Burkina Faso, l’association Mys’TIC organise un concours de blogging en 2017.

Selon les organisatrices de ce concours, celui-ci vise à offrir une formation de grande envergure sur l’utilisation des blogs et permettre à la gente féminine de démarrer une nouvelle activité professionnelle qui ne nécessite que l’utilisation d’outils de leur quotidien, c’est-à-dire des ordinateurs, portables, tablettes, etc.

A en croire ces dernières, la participation au concours est gratuite. Aussi, elles ont tenu à préciser qu’il est réservé à toute personne physique francophone, de sexe féminin et résidant au Burkina Faso, ayant un blog répondant aux critères d’éligibilité. Et de relever que sont exclues les employées de la structure organisatrice, des sociétés apparentées, les sous-traitants, les partenaires ainsi que les membres de leur famille.

« Il n’est autorisé qu’une seule participation par blog (même adresse URL, même titre de blog) », ont-elles martelé. « Le monde des TIC a toujours été dominé par les hommes. Pourtant, les femmes ont bien les capacités de réussir avec et dans les TIC. Celles-ci peuvent utiliser le Web pour promouvoir leurs droits, pour sensibiliser les populations, les jeunes ou leurs pairs sur des questions les concernant. Et mieux, rentabiliser leurs affaires », dixit la présidente de l’association Mys’TIC, Noéllie Kouraogo. Aussi, celle-ci a souligné que la remise des trophées aux trois meilleures lauréates est prévue pour ce tenir mercredi 08 mars 2017, jour de la journée internationale de la femme.

Pour conclure, les membres de l’association ont à l’unisson lancé un cri de cœur à leurs différents partenaires afin qu’ils les aident pour la réussite de ce concours qui défend une cause noble.

Rita Bancé/Ouédraogo

Lefaso.net