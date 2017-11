Clôture des états généraux de la jeunesse : Entre recommandations et engagements

Après 72 heures de réflexion sur le thème « Quelle gouvernance pour une contribution optimale de la jeunesse au renouveau politique, économique et social du Burkina Faso », l’heure est à la restitution des conclusions des travaux des états généraux de la jeunesse. La cérémonie de clôture a eu lieu ce samedi 18 novembre 2017 à la salle des banquets de Ouaga 2000 et présidée par le président du Faso. Cérémonie au cours de laquelle les jeunes ont une fois de plus soumis leurs doléances aux autorités et pris des engagements à contribuer au développement de leur pays.

« Ça y est maintenant. Ils ne peuvent plus dire qu’ils ne pas au courant de nos préoccupations. Le patron même a reçu le rapport himself et devant tout le monde » a marmonné un jeune en sortant de la salle des banquets de Ouaga 2000 pour la photo de famille avec les autorités à l’issu de la cérémonie de clôture des états généraux de la jeunesse ce samedi 18 novembre 2017. Des propos qui laissent imaginer la grande attente de toute la jeunesse mobilisée à ce forum quant à la satisfaction de leurs attentes formulées et reformulées dans un rapport à l’issu de cette grande messe qui a été dite en leur intention.

Vue des particpants

En tout cas, la messe semble avoir été dite comme il se devait puisqu’aucune incidence majeure n’a été constatée à en croire le service d’ordre, que dis-je les organisateurs. Aucune étape n’a été sauté, et mieux, l’éclat de la célébration a été rehaussé par la présence effective du président du Faso. Les intentions de prières sont multiples et multiformes et adressées non seulement aux pouvoirs publics mais aussi aux partenaires techniques et financiers.

A l’endroit des pouvoirs publics, les recommandations des jeunes sont entre autres :

- l’élaboration d’une stratégie nationale de mise en œuvre de la Décennie africaine pour la formation et l’emploi des jeunes dans les domaines professionnel, technique et entrepreneurial (2018-2027) ;

- la réduction du coût d’accès à la formation professionnelle dans la recherche de l’équité ;

l’orientation et la valorisation du volontariat dans le sens de la fixation des jeunes dans les terroirs ;

l’octroi d’au moins 30% du budget national à la promotion de l’éducation et de la formation ;

la prise en compte le genre dans les projets et programmes destinés aux jeunes ;

la redéfinition et l’approfondissement des initiatives, des actions et des cadres de dialogue avec la jeunesse.

Le premier ministre remettant des chèques à des jeunes

Les recommandations portent également sur la promotion d’une bonne communication et une bonne gouvernance dans le secteur de la jeunesse ; l’amélioration et l’intensification des offres de services pour les jeunes ; la moralisation de la gouvernance foncière et agraire à travers la mise en place des unités communautaires de veille et de suivi de l’exploitation du patrimoine foncier national ; la promotion de l’entrepreneuriat agricole et la vulgarisation des résultats de la recherche et de l’innovation, mais surtout la révision du système d’évaluation dans les universités publiques… Ce sont au total 32 recommandations qui ont été faites aux pouvoirs publics.

A l’égard des partenaires techniques et financiers les jeunes ne demandent que deux choses :

- l’organisation de rencontres d’échanges, directs et inclusifs, périodiques ou ponctuelles entre les partenaires techniques et financiers et les populations des localités dans lesquelles ils interviennent ;

le renforcement du suivi/évaluation des projets dans les différents domaines d’intervention.

Des résolutions et engagements des jeunes

Outre les recommandations, les jeunes ont également, par la voix de leur porte-parole, Florence Nignan, pris des résolutions et des engagements qui ont été également matérialisés dans le rapport. Ainsi au sortir de ces états généraux, les jeunes se sont engagés à se regrouper en structures faîtières et/ou par objectif (écologie, santé, environnement, socioéducatif, etc.) en vue de mieux accompagner les politiques de développement à l’échelle nationale et régionale, à prendre une part active à la mobilisation totale dans la lutte contre l’incivisme, l’extrémisme violent et la lutte contre l’insécurité et toutes les formes d’agression contre le pays, à veiller à mériter et à renforcer le leadership des jeunes dans la vie de la nation.

Le premier ministre remettant des chèques à des jeunes

Les participants ont par ailleurs exprimé leur ferme détermination à respecter et à travailler à faire respecter les valeurs démocratiques d’intégrité, d’honnêteté et de probité des mouvements et associations de jeunesse (MAJ) au sein de la société, à observer les bonnes pratiques de gouvernance associative (équité, probité, exemplarité, responsabilité, transparence et redevabilité) et surtout à assumer pleinement les responsabilités à leur confier.

Le ministre Smaïla Ouédraogo procédant au lancement du site web de la jeunesse

A noter qu’en plus de la remise officielle du rapport des travaux de ce forum au président du Faso, la cérémonie de clôture a été également marquée par le lancement d’un site web de la jeunesse www.jeunesse.gov.bf et la remise symbolique de chèques à dix jeunes pour le financement de leurs « projets innovants ».

Le ministre en chargée de la Jeunesse Smaïla Ouédraogo, se réjouissant de la ponctualité et de l’assiduité des participants aux travaux de ce forum, a encouragé les jeunes à être des relais d’informations auprès de leurs pairs. « Il est indispensable que nous sachions que quand on t’envoie, il faut savoir s’envoyer » a-t-il lancé à l’endroit des participants.[ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]