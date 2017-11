Période d’harmattan : Les astuces à suivre pour garder son corps sain

L’harmattan est un vent sec, froid en matinée et en soirée, chaud en journée, chargé de poussière et desséchant la peau. A cause de ses caractéristiques, il a des effets négatifs sur tout le corps humain : la peau, les lèvres, les mains, les pieds, etc. Face à ce vent qui détruit le corps, comment faire pour se protéger ? Voici quelques astuces à suivre.

Le dessèchement de la peau et des mains, le fendillement des pieds, le gercement des lèvres, etc., voici autant de maux dont souffre le corps humain pendant la période de l’harmattan.

Et pour lutter contre tous ses maux et garder son corps indemne, l’on peut suivre astuces suivantes. D’abord, pour le dessèchement de la peau et des mains, il est conseillé de leur apporter beaucoup plus de soins nourrissants et hydratants parce qu’ils sont très vulnérables en cette période. En effet, pour prendre soin de ces deux parties du corps, il faut privilégier les huiles végétales comme le beurre de karité naturel, les baumes à base d’huiles végétales afin de conserver la beauté de la peau, la douceur et la souplesse des mains.

Ensuite, en ce qui concerne des lèvres qui s’assèchent, se tiraillent, se fendillent puis se gercent, il ne faut surtout pas manipuler les cellules mortes des lèvres gercées au risque de se blesser. Il est donc par ailleurs conseillé d’utiliser un baume à lèvres pour les protéger, une huile végétale comme le beurre de karité, etc.

Et enfin pour les pieds qui se fendillent ou se fissurent, il leur faut un maximum d’hydratation. Pour se débarrasser alors de ces crevasses, il est aussi conseillé de bien les laver avec une pierre ponce ou un filet de douche. Après cette étape, il faut ensuite prendre du beurre de karité, de la vaseline ou de la glycérine pour les nourrir et les hydrater. Il existe une gamme de crèmes nourrissantes et réparatrices que l’on peut se procurer dans les magasins de produits cosmétiques en fonction de ses goûts pour le soin des pieds.

Au-delà de ces astuces, les vêtements que les uns et les autres portent, jouent un rôle important dans la protection des parties sensibles du corps. Il faut en effet éviter d’exposer le corps au vent violent de l’harmattan. Et en cela, avant de quitter la maison, il est conseillé de porter des chaussures fermées et des vêtements adéquats, c’est-à-dire des blousons, des gants, des écharpes, etc.

Cependant, la liste des astuces n’est pas exhaustive, chacun peut en ajouter en fonction de ses besoins pour se protéger.

Yvette Zongo (Stagiaire), Lefaso.net

Sources : - www.confessionsdunelbeautyloveuse.blogspot.com