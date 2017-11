Bobo : La Villa Gamaliel, un cadre idéal pour se sentir chez soi

Pour rompre la routine avec le cadre des hôtels R+, Gamaliel a été conçu sous forme de villa pour vous faire sentir comme à domicile. La villa Gamaliel est située à Bobo au secteur 9, Petit Paris, face à la Brakina sur l’avenue de l’Indépendance.

Les frais d’hébergement ont été étudiés pour être à la bourse de tous.

Ainsi les chambres climatisées coûtent entre 15 000 F et 12 500 F et les chambres ventilées 8 500 F. Elles sont équipées de télé et les salles de bain sont alimentées d’eau chaude.

C’est également un cadre écologique agréable, propice à une véritable détente et l’occasion de respirer l’air pur sous la paille, entouré d’arbres et de plantes qui poussent au sein de la cour.

Quant à vos tenues, un service lavage-repassage est à votre disposition.

La villa Gamaliel est aussi dotée d’un Wifi.

En plus de l’hébergement la Villa Gamaliel s’occupe de la formation et le placement de personnel à domicile.

Contact : 20 98 63 86/70-50-67-51

Haoua Touré

Lefaso.net