Décès de Yaméogo Mathias : Remerciements et faire-part

La grande famille YAMEOGO à Nayalgué KOUDOUGOU, Bouaflé, Vavoua, Zuénoula en Cote d’Ivoire et au Canada ;

Le Tengsoaba de Dapoya/KOUDOUGOU ;

YAMEOGO Toudouba Romuald, planteur à Bouaflé en Cote d’Ivoire,

YAMEOGO Laraogo Wongo, cultivateur à Nayalgué ;

YAMEOGO Emmanuel et Gilbert, instituteurs à la retraite à Koudougou ;

YAMEOGO Paul dit Sec, cultivateur à Nayalgué ;

La grande famille Nabi à Palogo (Koudougou) ;

La belle famille OUEDRAOGO à Sao /Bousse ;

Sa majesté le chef de Sao (BOUSSE) ;

OUEDRAOGO Ambroise Ex Directeur General de la SONAPOST, ses frères et sœurs à Ouagadougou ;

OUEDRAOGO Ferdinand enseignant A L’Université Joseph Ki Zerbo, ses frères et sœurs à Ouagadougou ;

Les familles alliées et amies ;

Mme YAMEOGO Bibiane Esther en service a la direction de la prévention par les vaccinations et ses enfants Flora Mylène et Fabrice Romario garderont au fond du cœur l’expression chaleureuse de compassion, de fraternité, d’amitié et de solidarité lors du rappel à Dieu de leur fils, frère, beau-frère, ami, époux et père,

Dr Koudraogo Mathias YAMEOGO,

Précédemment, Directeur de projet au Programme d’Amélioration de la Santé de la Reproduction, du Nouveau-né et de l’Enfant (ANCRE), à Cotonou en République du Bénin.

A vous tous, parents, amis, promotionnaires, collègues, délégations, communautés religieuses, CCB, « Grâce et Paix de la part de Dieu notre Père ».

Par ailleurs elles vous informent que la messe servant lieu de funérailles chrétiennes auront lieu à KOUDOUGOU les 24 et 25 Novembre 2017.

Vendredi 24 novembre :

veillée de prière à l’église St Augustin de Koudougou à partir de 21h00

Samedi 25 novembre

- Grande messe à l’église St Augustin à 9h00

- Bénédiction de la tombe après la messe

Elles vous invitent à vous associer à elles dans la prière et le recueillement,

en toute confiance que Dieu Notre Père dans son incommensurable Miséricorde accueille notre cher bien aimé Mathias avec ces mots rassurants que nous rappelle le prophète : « Ne crains rien, car je suis avec toi » (Esaïe 43 :5)

Union de prières