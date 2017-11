Prolongation du délai de dépôt des dossiers pour le recrutement d’étudiants à l’IUFIC au titre de l’année universitaire 2017-2018

Période de dépôt des dossiers : mercredi 15 novembre au vendredi 15 décembre 2017 inclus.

Lieu de dépôt des dossiers : au secrétariat de l’IUFIC, sis à la ZAD, deux rues derrière le SIAO.

Sélection des dossiers : 20 décembre 2017

Inscriptions pédagogiques et administratives : 21 décembre 2017 au 12 janvier 2018

Début des cours : 15 janvier 2018

FORMATIONS

• Masters professionnels en 12 mois

Masters professionnels en Co diplomation avec l’Université Senghor d’Alexandrie :

Management des Projets,

Gestion de l’Environnement

Droit et Politiques de l’Environnement

Santé Internationale

Niveau minimum d’accès : M1 ou maîtrise

Pré-inscription en ligne : http://senghor.refer.org

Préparation du mémoire et soutenance.

Modalités de paiement :

Frais de formation : Les droits d’inscription sont de 1.700.000 CFA (2600 €).

L’inscription n’est définitive qu’après règlement de ce montant dans le mois (30 jours) suivant l’avis d’admission. Toutefois, ce montant peut être réglé en trois échéances. En ce cas, les frais de formation à régler sont augmentés des frais de dossiers (150.000 f CFA) portant le total à 1.850.000 f CFA (2.800 €), soit :

• 550.000 CFA à l’admission (sous 3 semaines maximum à réception de l’avis d’admission),

• 750.000 CFA au 15 décembre 2017,

• 550.000 CFA au 28 février 2018.

Masters professionnels de l’Université Ouaga II

Droit Pénal et Sciences Criminelles (DPSC)

Conseil Juridique d’Entreprise (CJE)

Executive MBA (management en Afrique)

Niveau minimum d’accès : M1 ou maîtrise

Frais de formation : 1 200 000 f CFA pour DPSC et CJE et 2 000 000 f CFA pour le MBA.

MASTERS PROFESSIONNELS EN 24 MOIS

Protection et Droits de l’Enfant

Politique de Développement et Gestion des Industries Extractives

Energies renouvelables, développement et économie verte

Intelligence économique et développement international

Sociologie de la santé

Développement local

Niveau minimum d’accès : licence 3 (Bac + 3)

Frais de formation : 1 950 000 f CFA (1 200 000 pour la 1ère année et 750 000 pour la 2ème année)

LICENCE PROFESSIONNELLE EN 12 MOIS



Science Politique

Fiscalité

Protection et Droits de l’Enfant

Sociologie de la santé

Niveau minimum d’accès : Bac + 2

Frais de formation : 600 000 f CFA payable en une seule tranche avant le début des cours

CERTIFICAT

Management de la qualité et de la performance C1 (licence en gestion ou en sciences ou équivalent)

Pratique et modélisation de l’innovation/C2 (licence 3 en gestion ou en sciences ou équivalent)

Management et conduite du changement /C3 (licence 3 en gestion ou en sciences ou équivalent)

Complémentaire de recherche en sciences juridiques (DESS ou master professionnel BAC+5 en droit)

Responsabilité sociétale des entreprises (niveau 1) (BAC+2 en sciences humaines)

Justice juvénile (BAC+2 en sciences humaines et sociales)

IEC- CCC-Genre-Droits humains et santé de la reproduction (BAC+2 en sciences humaines et sociales)

Frais de formation : 525 000 payable en une seule tranche avant le début de la formation.

COMPOSITION DU DOSSIER (MASTER ET LICENCE)

Une demande manuscrite timbrée à 200 f adressée au Président de l’Université Ouaga II

Une photocopie légalisée du ou des diplômes obtenus du Baccalauréat à la maîtrise ou au doctorat, ou au diplôme demandé selon le cas ;

Une photocopie légalisée des relevés de notes (y compris celui du baccalauréat) ;

Un curriculum vitae ;

Une lettre de motivation exprimant clairement les objectifs poursuivis par le candidat ;

Une copie légalisée de CNIB ou passeport ou certificat de nationalité ;

Un protocole de recherche précisant clairement le thème indicatif de mémoire envisagé pour les Master.

COMPOSITION DU DOSSIER DES CERTIFICATS

Une demande manuscrite timbrée à 200 f adressée au Président de l’Université Ouaga II,

Un CV,

Une lettre de motivation,

Une photocopie légalisée du diplôme,

Une photocopie légalisée de l’acte de naissance.

NB : Frais d’inscription pour les masters et les licences : 50.000 f CFA pour les ressortissants de l’UEMOA et

250 000 f CFA pour les étudiants hors zone UEMOA.

Les formations dispensées sont en présentiel et en cours du soir pour les formations diplômantes et en cours du jour pour les certificats. Pour plus amples informations, prendre contact avec le secrétariat de l’IUFIC au (00226) 25 40 94 04, email : iufic@univ-ouaga2.bf

Le Président,

Pr Stanislas OUARO

Officier de l’Ordre des Palmes Académiques