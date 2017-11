Décès de M. Emmanuel ILBOUDO : Remerciements

La grande famille de Feu ILBOUDO Yiwaoga Pierre à Samandin Nab-raaga/Ouagadougou ;

Les familles ZOUNGRANA, COMPAORE, OUEDRAOGO, DONDASSE à Rawilgué/Komsilga, Ouagadougou et KABRE à saponé ;

Le Naba SIGRI de Goudrin à Korsimoro

Les grande familles OUEDRAOGO et SAWADOGO à Korsimoro et à Ouagadougou.

Les familles alliées NACOULMA, NABOLE, DOUAMBA, NAYIRE, KANOUTE, OUEDRAOGO, SAWADOGO ;

Madame veuve ILBOUDO/NACOULMA Christine ;

Messieurs et Mesdames ILBOUDO Aimé, NAYIRE/ILBOUDO Claire, KANOUTE/ILBOUDO Pauline, ILBOUDO Elise.

Madame veuve ILBOUDO/OUEDRAOGO Christine ; ses enfants Pascal, Olivier, Nathalie ; et petits enfants Ghislain Pegdwendé, Marina Rayimi, Ornella Raïssa et Loraine Ophélie ;

Remercient du fond du cœur les parents, amis et connaissances pour leur mobilisation, compassion et expriment leurs reconnaissances à tous ceux qui de près ou de loin les ont assistés matériellement, financièrement, moralement et spirituellement lors du décès, de l’inhumation et de la messe du 6e jour de leur fils, frère, père, neveu, beau- frère, oncle et grand-père,

Emmanuel ILBOUDO, Gendarme à la retraite décédé le 23 Octobre 2017 à Ouagadougou ;

Leur gratitude vont particulièrement à/aux :

Voisins et jeunes du secteur 21 (ex-secteur 27, quartier Wayalghin) et de Samandin Nab-raaga ;

La Communauté Chrétienne de Base (CCB) Sainte Marie de Wayalghin (Paroisse notre Dame de Fatima de Dassasgho) ;

La Coordination des jeunes des CCB Sainte Marie, Saint Michel, Saint Paul et la Saint Kisito de Wayalghin ;

L’Association des anciens combattants, anciens militaires, veuves, orphelins et victimes de guerre/Section du Kadiogo ;

La direction de la Fondation pour le Développement Communautaire/BURKINA FASO et son personnel ;

L’Etat major de la Gendarmerie Nationale ;

Le Président de l’Université Ouaga II et son personnel ;

La direction de l’ONG AMPO et son personnel ;

La société pétrolière Trenson Investment Trading et son personnel ;

Le personnel du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation ;

Que Dieu, le tout puissant rende à chacun ses bienfaits au centuple.

Pour le repos de l’âme du défunt, des messes seront dites dans les églises aux dates et heures suivantes :

UNION DE PRIÈRE