Nuit des TIC : Cinq prix dans l’escarcelle de Mahamadi Rouamba et de son équipe

Les lampions se sont éteints, ce samedi 11 novembre 2017, sur la 13e édition de la Semaine nationale de l’internet(SNI). Au cours de la soirée de palmarès dénommée Nuit des TIC, 24 prix officiels ont été décernés aux lauréats des quatre concours ainsi que des prix spéciaux et des prix d’honneur. C’était en présence de Madame le ministre du Développement de l’économie numérique et des postes, Hadja Ouattara et plusieurs membres du gouvernement.

La Semaine nationale de l’internet édition 2017, c’est fini. Cinq jours durant, le Salon internationale de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) a été l’épicentre de cette fête qui a rassemblé les acteurs du numérique autour de plusieurs activités allant des panels et conférences au Salon international des technologies de l’information et de la communication de Ouagadougou (SITICO) en passant par le Hackathon 226 et le Networking Day. Le clou de l’événement, la Nuit des TIC, s’est tenue au pavillon du soleil levant, là où tout a commencé le mardi 7 novembre dernier, en présence de Mme le ministre du Développement de l’économie numérique et des postes.

Quatre Gambré d’or et un pour l’argent

Mahamadi Rouamba de BeoogoLab recevant un prix des mains du SP Forum, Hamadé Ouédraogo

Le jury officiel de cette SNI a été présidé par Madame Marguerite Ouédraogo/Bonanet. Il a évalué les participants dans quatre catégories à savoir le Hackathon, le Génie logiciels, les meilleurs sites web les meilleurs stands du SITICO. Tout comme l’année dernière, Mahamadi Rouamba et son équipe ne sont pas repartis les mains vides. Ils ont raflé cinq prix dont quatre pour l’or et un pour l’argent. 1er prix Génie logiciel avec Nasbot, une solution qui permet la collaboration dans l’intranet des organisations, meilleur site web éducation et jeunesse avec www.beoogolab.org, Gambré d’or avec SwagPay, une plateforme de paiement en ligne, meilleur stand du SITICO catégorie secteur privé, et deuxième place au Hackathon 226 avec Cyclope, une solution permettant de géolocaliser en temps réel un abonné d’un réseau de téléphonie mobile.

Une vue des invités au pavillon Soleil levant

L’autre heureux gagnant à cette soirée de récompense a été le Commissaire divisionnaire de Police, Hamadou Guigma. L’Académie de police qu’il dirige a remporté deux prix dans le concours sites web, notamment dans les catégories « sécurité » et « administration publique » avec www.academiedepolice.bf . « Nous sommes une école tournée vers l’innovation et tous les moyens sont mis en œuvre pour que nous puissions exploiter toutes les solutions possibles afin que la pédagogie soit au plus haut niveau et que nos élèves soient décomplexés par rapport à l’utilisation des TIC », a confié le Commissaire Guigma.

Des prix spéciaux pour les équipes du Hackathon

Le directeur de l’Académie de police lauréat de deux catégories du concours Sites web

Notons que pour le Hackathon 226, l’or a été remporté par l’équipe Winner avec Winner 226, une application mobile (Android) permettant d’alerter par SMS des proches en cas de danger. Et le bronze est revenu à l’équipe JodTeam qui a développé un logiciel de cryptographie et de stéganographie baptisée JodCryp. Afin de les encourager, le ministère du développement de l’économie numérique et des postes (MDENP) a décerné des prix spéciaux à toutes les huit équipes participantes à ce marathon de développement. Quant au parrain de la SNI, le ministre de la Sécurité, a offert un chèque de 300 000 F CFA à l’équipe Winner. Cette dernière est également repartie avec le prix spécial CFAO Technologie composé d’une enveloppe de 300 000 F CFA et d’un bon de formation d’une valeur de 800.000 FCFA. Son dauphin, BeoogoLab, lui, bénéficie également de 200 000 F CFA plus un bon de formation d’une valeur de 800.000 FCFA. Le centre KeoLID a également offert aux trois meilleurs du hackathon un accès à des formations en ligne pendant un an et un accès à la bibliothèque numérique nantie de plus de cent vingt mille livres.

Les anciens à l’honneur

Photo de famille des autorités avec les lauréats

La Nuit des TIC a été, une fois de plus, l’occasion pour le ministère du développement de l’économie et des postes de décerner dix Gambré d’honneur à des personnalités qui ont apporté leur pierre au développement du numérique sous toutes ses formes. Il s’agit entre autre de Cheick Kanté, représentant-résident de la Banque mondiale pour son soutien constant aux grands projets TIC de l’Etat (E-Burkina et PRICAO), de Monsieur Somé Elisé, premier utilisateur de l’outil informatique au service payé à la SONAPOST en 1988, du Docteur Mesmin Toundé Dandjinou, enseignant chercheur et l’un des pionniers dans la formation des informaticiens du Burkina Faso, de Madame Alphonsine Françoise Koné, première femme au Burkina Faso dans le domaine de l’informatique, du Colonel Major à la retraite, Mahamadi Aouba, commissaire à la commission pour l’informatique et des libertés (CIL) et président du club pour la sécurité informatique, etc.

Quelques recommandations du jury

Mme Hadja Ouattara a annoncé un nouveau format de la 14e édition de la SNI

En attendant la prochaine édition que Mme Hadja Ouattara a annoncée sous un autre format, sans plus de détails, le jury spécial a formulé quelques recommandations au SP/Forum. Il s’agit notamment d’encourager l’inscription des sites web avec un nom domaine point bf, de reverser au jury officiel les recommandations des jurys antérieurs, de ne pas renouveler entièrement le jury officiel, de notifier aux exposants leur participation au concours du meilleur stand lors de l’inscription, de primer au niveau du concours Génie logiciel, deux catégories distinctes à savoir les applications mobiles et les applications métiers, d’orienter les exposants sur le choix du thème de la SNI, etc.

Herman Frédéric Bassolé

Lefaso.net

Encadré (Palmarès officiel)

Catégorie meilleurs sites web

Sécurité : l’Académie de police www.academiedepolice.bf

Commerce : Faso store www.fasostore.com Organes de presse : TIC magazine https://ticmagazine.bf

Education et jeunesse : BeoogoLab www.beoogolab.org

Entreprise : Datastorelogistics www.datastorelogistics.com

Culture, tourisme et artisanat : Yirisuma www.yirisuma.com Santé et protection sociale : Cabinet AJFC www.cabinet-ajfc.org

Organisations de la société civile : Cercle d’éveil www.cercledeveil.org

Administration publique : l’Académie de police www.academiedepolice.bf Site web portail : Info Wakat www.infowakat.net Service en ligne : Faso Market www.faso-market.com Innovation(réalité virtuelle, internet des objets, inter connectivité…) Swagpay : https://www.swagpay.net

Blog : http://nicolenparle.wordpress.com

Confessionnelle : Monrhema www.monrhema.com

Institution financière : Néant

Catégorie meilleurs stands SITICO

Secteur public : Commission de l’Informatique et des Libertés (CIL) Secteur privé Ticanalyse : Swagpay OSC : CBEN

Catégorie Génie logiciel

Bronze : Ahmed BANAO pour son logiciel SIRA WEBSCHOOL (logiciel de gestion académique) Argent : Salifou KINDO pour son logiciel YIKISHOP (la première plateforme au Burkina de vente en ligne des tickets des compagnies de transport routier) Or : Mahamadi ROUAMBA pour son logiciel NASBOT (système d’exploitation basé sur Linux Ubuntu, destiné aux serveurs de stockage et de partage en intranet)

Catégorie Hackathon 226

Bronze : L’équipe JodTeam avec JodCryp (logiciel de cryptographie et de stéganographie) Argent : L’équipe BeoogoLab avec Cyclope (Solution permettant de géo localiser en temps réel un abonné d’un réseau de téléphonie mobile)

Or : L’équipe Winner avec Winner 226 (application mobile permettant d’alerter des proches en cas de danger)

Lefaso.net