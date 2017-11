Dans le cadre du Phase II (Assistance humanitaire aux urgences du Sahel), une quarantaine de représentants des communes des provinces d’intervention du projet Braced « Zaman Lebidi » et des communautés vulnérables se sont réunis en atelier, le mardi 7 novembre 2017. Objectif : Capitaliser et apprendre sur la contribution du projet PHASE au renforcement de la résilience des communautés et consolider les acquis. L’initiative est portée par le consortium Christian Aid-OXFAM-ACF.

Cet atelier fait suite à la réalisation d’une activité de post distribution monitoring sur les transferts monétaires réalisés au profit de 6803 ménages vulnérables, en particulier des femmes et des filles, confrontés aux phénomènes climatiques extrêmes et aux catastrophes. Et ce, dans les provinces d’intervention du projet Braced « Zaman Lebidi » qui signifie « monde en changement ». Il s’agit notamment des provinces du Passoré, du Sanmatenga, du Namentenga et de la Gnagna. En effet, ces transferts, réalisés dans le cadre du PHASE II, avaient pour finalité de protéger et préserver les moyens de subsistance et les capacités productives des ménages. Pour ce faire, ils ont chacun reçu, courant le mois de juillet et de septembre, des transferts de 40 000 F CFA non remboursable.

Etant donné que le projet s’achève en décembre 2017, il a été organisé un atelier, le mardi 7 novembre 2017 à Ouagadougou, avec pour objectif de stimuler la réflexion et l’analyse au sein des acteurs pour qu’ils expriment et décrivent les connaissances et leçons apprises dans la mise en œuvre du projet.

A l’issu des travaux, la quarantaine de participants ont unanimement suggéré la mise en place de systèmes de contrôle du ciblage. « Egalement des deux approches, une approche directe et via téléphonie mobile, il est ressorti que l’approche par téléphonie a engendré des déplacements parce que tous les villages n’avaient pas de points de distribution. La prochaine fois, c’est à en prendre en compte en intégrant l’aspect de kiosque mobile pour le paiement », ajoute la chargée du programme Braced au niveau de Christian Aid, Patricia Sanou/Kafando.

L’ingénieur de développement rural, Blaise Kiénou s’inscrit dans cette dynamique et soutient qu’il est primordial que les ménages soient sensibilisés sur l’utilisation des paiements en cash, notamment dans la perspective de pouvoir tenir compte de la diversité alimentaire des enfants de moins de 5 ans. L’une des recommandations qu’il a en outre émis, c’est l’évaluation du marché avant l’entrée de la soudure. « Il s’agit de voir réellement quel est le type de transfert à mener au profit des bénéficiaires afin de connaitre les besoins du moment », a expliqué M. Kiénou, avant de se féliciter du changement que le transfert a pu opérer dans la vie des bénéficiaires.

« Le cash a permis à certains ménages de ne plus envoyer leurs familles travailler dans les champs d’autres personnes (…) », a-t-il signifié. Puis à Marguerite Ouédraogo de confirmer : « Le projet a été très bénéfique pour moi. En effet, il m’a permis d’acheter du mil pour nourrir ma famille. Egalement, il m’a permis d’acheter des intrants de production, la volaille et de petits ruminants pour faire l’élevage ». La ressortissante de la commune de Latodin dans la province du Passoré a conclu en espérant qu’un projet similaire verra incessamment le jour dans sa localité au bonheur des familles vulnérables.

Le projet Braced « Zaman Lebidi est mis en œuvre par un consortium d’une dizaine d’ONGs et six ONGs et institutions internationales parmi lesquels Action contre la faim, Christian Aid, Kings college London et internews.

Aïssata Laure G. Sidibé

Lefaso.net