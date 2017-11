30ème édition du Tour du Faso : Le Marocain Sallahedine MRAOUNI remporte le maillot jaune

Etaient également présents sur le boulevard de l’indépendance pour accueillir les cyclistes, le Premier ministre Paul Kaba THIEBA et des membres du gouvernement, Sa Majesté le Moro Naaba Baongho, plusieurs autres personnalités et une population sortie nombreuse pour vivre l’événement en direct.

Les Etalons cyclistes arrivés troisième au classement général, après le Maroc et l’Erythrée, n’ont remporté qu’une seule étape, la sixième, Pâ-Bobo-Dioulasso.

S’adressant à la presse à l’issue de la remise des prix, le Président du Faso, après avoir félicité le vainqueur du maillot jaune a déclaré avoir accueilli « avec beaucoup de fierté la fin de ce 30ème Tour du Faso car c’est un événement qui a une place importante dans la vie du pays ».

Il s’est félicité du niveau relevé de cette édition du point de vue de la qualité des participants : « C’est une très bonne chose surtout pour nos équipes dans la mesure où cela leur permet de se mettre au diapason des réalités de l’Afrique et du monde de façon générale ».

Le chef de l’Etat a tenu à saluer la Fédération burkinabè de cyclisme, tous les sponsors ainsi que tous les pays qui ont accepté de participer à cette compétition.

Le Tour du Faso qui est le plus grand Tour cycliste de l’Afrique est confronté à des difficultés budgétaires et à ce sujet, le Président du Faso a dit avoir pris note des préoccupations liées à l’organisation de cette compétition. « Je voudrais prendre l’engagement a-t-il ajouté, que nous ferons en sorte que le Tour du Faso puisse monter au 1er rang comme souhaité par la Fédération et les organisateurs du Tour du Faso ».

Pour terminer, le Président Roch Marc Christian KABORE a exprimé ses remerciements à Monsieur Francis DUCREUX, créateur du Tour du Faso « qui durant 30 ans a animé cette compétition qui fait aujourd’hui la fierté de notre pays. Nous lui devons un grand remerciement. Il a pris un risque au départ qui est devenu aujourd’hui une réalité, un patrimoine du Burkina Faso ».

Le Tour cycliste international du Faso édition 2017 a connu la participation de 15 pays avec 17 équipes dont 3 du Burkina Faso.

La Direction de la Communication de la Présidence du Faso