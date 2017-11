Ecole nationale de santé publique : 2 667 agents de santé prêts à servir les populations

Ce vendredi 3 novembre 2017 a eu lieu la cérémonie nationale de prestation de serment et de remise de diplôme des élèves de l’Ecole nationale de santé (ENSP). Cette année, ils sont près de 3000 agents de santé issus des promotions 2014-2017, 2015-2017 et 2016-2017 mis à la disposition du système de santé burkinabè.

Ils étaient 2 792 candidats à se présenter à l’examen national et sont ce sont finalement 2667 qui ont obtenu leur parchemin, soit un taux de réussite de 95,52%. A eux s’ajoutent 237 agents spécialistes composés d’attachés de santé et de cadres préparateurs en pharmacie. Ces agents de santé, fraichement sortis de l’Ecole nationale de santé publique (ENSP) et mis à la disposition du système de santé burkinabè ont choisi pour nom de baptême « Prodiguer des soins humanisés et rationnels ». Un choix salué par Sika Kaboré, Première dame du Faso et marraine de la cérémonie.

Et ce parce que les « soins humanisés visent l’excellence dans les pratiques cliniques, administratives et de gestion des ressources. » En sa qualité de marraine, elle n’a pas manqué de prodiguer des conseils à ses filleuls. Elle les a notamment invité à se départir de certains actes et attitudes qui ternissent l’image des agents de santé et engendrent des mésententes voire des conflits. C’est pourquoi dit-elle « Je vous encourage à toujours garder en mémoire le sens et la portée des paroles du serment que vous venez de prêter et qui vous engagent durant toute votre vie professionnelle. » Sur ce point, elle a demandé au ministre de la Santé Nicolas Médah que soit mise à la disposition de chaque impétrant une copie du serment, à leur prise de fonction.

Martine Bonou, directrice générale de l’ENSP, a pour sa part invité ces agents de santé qualifiés, au respect de la déontologie et de l’éthique de leur profession dans la pratique de leur prestation quotidienne.

Des conseils bien reçu par les impétrants, qui par la voix de leur délégué général Diabaté Abouramane, se sont engagés à « accomplir fidèlement leurs missions, à servir avec probité, loyauté et fierté la population sans distinction aucune. »

Le ministre de la Santé Nicolas Médah, a lui salué la qualité de la formation donnée à l’ENSP et se dit convaincu que les lauréats ont acquis les compétences nécessaires pour accompagner le ministère dans la réalisation de ses ambitions.

Cette cérémonie a aussi été l’occasion pour la directrice générale de l’ENSP de soumettre des requêtes au ministre de la Santé.

Au nombre de ces requêtes, un accompagnement financier pour la révision régulière des curricula et l’évaluation périodique des programmes de formation, la mise à disposition de ressources et compétences nécessaires pour la formation continue et diplômante des enseignants, la construction d’infrastructures d’accueil des stagiaires dans les différentes directions régionales de l’ENSP et le plaidoyer auprès des formations sanitaires pour faciliter le stage des élèves.

Justine Bonkoungou

Lefaso.net