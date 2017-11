La grande famille KIBORA à Kaya Navio,

Sa Majesté Poayoni, Chef de Kaya Navio,

La famille KIBORA à Koudougou, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Dédougou et Abidjan,

Les enfants, petits enfants et arrières petits enfants de Feu André KIBORA,

La famille KOARA à Tiébélé, les familles alliées et amies,

Madame SEYE née TASSEMBEDO Anouchka, fille de la défunte, son époux et ses enfants à Ouagadougou

Réitèrent leur immense reconnaissance à tout ceux qui, de près ou de loin, leur ont témoigné compassion et soutiens multiformes, lors du rappel à Dieu le 18 Février 2016 et de l’inhumation au cimetière Route de Saponé, de leur fille, nièce, sœur, mère, tante, belle-mère, grand-mère et amie

KIBORA PATRICIA dite « Dame PATE »

Les familles vous invitent à vous unir à elles dans la prière à l’occasion de la célébration des funérailles chrétiennes qui se dérouleront les 03 et 04 Novembre 2017 à Ouagadougou suivant le programme ci après :

VENDREDI 03 NOVEMBRE 2017

09 H : Bénédiction de la tombe au cimetière Route de Saponé

21H : Veillée de prière à la paroisse Notre Dame des Apôtres de la Patte d’Oie - Ouagadougou

SAMEDI 04 NOVEMBRE 2017

08 H : Grande messe à l’Eglise Notre Dame de Apôtres de la Patte d’Oie – Ouagadougou

UNION DE PRIERES