Tournoi de lutte du chef de canton des bobos : Une compétition pour promouvoir le sport traditionnel

La lutte est un sport typique des sociétés africaines. Elle était très prisée par les jeunes car elle leur donnait un cadre d’expression et de divertissement. En effet, qui disait lutte, disait courage, observation, discipline, intelligence, tactique et respect des valeurs de la société. C’est pour remémorer toutes ces valeurs sociales et dans le but de redynamisation de cette discipline, que la ligue de lutte a co-organisé avec la chefferie coutumière des bobos manderè, sous la bénédiction de sa majesté le chef de canton, Sidiki Sanou, ce grand chalenge avec une connotation exclusivement sportive et culturelle.

Cette première édition du tournoi de lutte du chef de canton a pour objectif de promouvoir la lutte traditionnelle et surtout encourager les jeunes à s’engager dans sa pratique.

Dr Oumar Tiemoko

Pour le président de la ligue de lutte, Dr Tiemoko Oumar Sanou, ce tournoi va permettre aux lauréats d’entreprendre dans divers domaines avec les récompenses qu’ils recevront. De plus, ils pourront avec l’aide de la ligue, rivaliser avec d’autres lutteurs sur le plan international. Et le premier de la catégorie poids lourd s’en sortira avec son prix et une ceinture qu’il mettra en jeux à l’occasion de la deuxième édition.

« Il s’agit de refonder des bases solides de la lutte traditionnelle dans les Hauts-Bassins en impliquant les autorités coutumières et les collectivités locales ; de valoriser l’athlète de lutte traditionnelle par des primes substantielles et en pérennisant ce tournoi et de créer l’engouement autour de ce sport en le transformant en sport de carrière », a laissé entendre le Dr Tiemoko Oumar Sanou.

Peuvent prendre part à cette compétition, tous burkinabè de sexe masculin ou féminin respectant les critères de poids suivant :

La première catégorie 55 kg à 65 kg

La deuxième catégorie 66kg à 75kg

La troisième catégorie de 76kg à 85kg

La quatrième catégorie poids lourd, 86kg ou plus.

Par ailleurs, chaque participants bénéficiera d’une assurance risque d’accident sportif sur toute la période des compétitions. A en croire le président de la ligue, les inscriptions ont débuté le 30 octobre dernier et se poursuivre à la direction régionale des sports et loisirs ou sur les numéros 71 27 59 40 ou 76 44 20 05. Les compétitions sont prévues pour se tenir du 18 au 25 novembre 2017 et se dérouleront sur la place wara-wara dans le quartier Dioulassoba de Bobo-Dioulasso.

Toutefois, il lance un appel solennel à toute personne de bonne volonté pour accompagner cette compétition qui se veut une compétition d’envergure nationale afin de sauver notre patrimoine culturo-sportif qui selon lui est en train de s’assombrir.

Romuald Dofini

Lefaso.net