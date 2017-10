Infrastructures : La rue Wemba Poko aura son bitume

Ce sont des populations toutes réjouies qui sont sorties en cette matinée du 30 Octobre 2017 pour assister au lancement des travaux de bitumage d’une rue qui leur tient visiblement à cœur. La joie qu’ont traduite aussi bien le maire de l’Arrondissement 5 que le chef coutumier de Wemtenga, se constatait aussi dans les applaudissements des badauds sortis nombreux pour l’occasion.

D’un cout total de près de trois milliards et demi (3 500 000 000FCFA), la construction de la rue- longue de plus d’un kilomètre et demi-sera caractérisée par un revêtement en béton bitumineux aussi bien sur la chaussée que pour les accotements, aura une épaisseur de 20 centimètres et bénéficiera aussi bien d’un éclairage public que de feux tricolores. Sans oublier les feux de signalisation et les ralentisseurs. « Cette route va désenclaver le quartier Wemtenga, améliorer la mobilité dans la ville à travers le décongestionnement de la circulation sur l’avenue Babanguida. » s’est réjoui le maire de Ouagadougou, Armand Béouindé. Le délai d’exécution est de huit (08) mois et le Ministre des Infrastructures, Éric Bougouma, a appelé les entreprises retenues à leur respect et rappelé que les services de son ministère veilleront à la qualité de la voie.

« Le choix du 30 octobre est tout un symbole… »

« La construction de cette route s’inscrit dans un vaste programme de construction et de réhabilitation de voiries urbaines aussi bien à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Elle vise une croissance forte durable et inclusive telle que prévue par le PNDES » indique le Premier ministre qui a précisé que pour la ville de Ouagadougou, ce sont 21 kilomètres de routes qui seront construits et 29 autres réhabilités. Le Chef du gouvernement a aussi tenu à souligner la symbolique du 30 octobre. « Le choix d’aujourd’hui [30 Octobre] n’est pas fortuit car si les jeunes sont sortis en 2014, c’est pour dénoncer l’immobilisme, la léthargie économique…la construction de la voie est une matière de continuer l’insurrection sur le plan économique et social » a confié le Chef du gouvernement.

Soumana Loura

Lefaso.net