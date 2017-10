Atelier de clôture de la 23e session de formation des médecins en chirurgie essentielle : 21 médecins ont vu leurs capacités renforcées

Annuellement, le ministère de la santé organise, une session de formation en chirurgie essentielle à l’intention des médecins exerçant au niveau des districts sanitaires. Débuté cette année, le 02 mai 2017, la 23e session de formation des médecins en chirurgie essentielle a connu sa clôture à travers un atelier de synthèse et une remise d’attestations aux stagiaires. C’était, ce vendredi 27 octobre, à la salle de conférence du Centre Hospitalier et Universitaire de Tengandogo de l’hôpital Blaise Compaoré.

En effet, la cérémonie de clôture de cette 23e session, précédée de formations théorique d’un mois et de cinq mois de pratique, a permis la répartition de stagiaires dans différents centres hospitaliers universitaires et régionales du Burkina Faso.

Ainsi, la clôture qui intervient ce vendredi, 27 octobre, met à la disposition des districts, 21 nouveaux médecins aptes à assurer la prise en charge des principales urgences chirurgicales et obstétricales au niveau du district.

De l’avis du ministère de la santé, ils vont renforcer considérablement, avec les autres médecins formés en chirurgie essentielle, actuellement en poste dans les CMA (centre médical avec antenne chirurgicale), l’offre de services dans leurs districts respectifs. Cependant, « l’objectif d’avoir, par district, deux médecins formés en chirurgie essentielle n’est pas encore atteint et onze districts sont en attentes de construction ou finalisation de leurs blocs opératoires, a dit la représentante du ministre, Francine Ouédraogo.

La secrétaire générale, Francine Ouédraogo,lors de remise symbolique d’une attestation

Pour le représentant des stagiaires, Salif Kotérabou, c’est le lieu de remercier les encadreurs, les autorités du ministère, et tous ceux et celles qui ont permis la tenue de cette formation, qui marque également la fin d’une longue période d’apprentissage.

Tout en promettant, mettre à contribution cette formation, au service des populations, les stagiaires ont fait deux doléances à la représentante du ministre. La première a trait au renforcement des formations avec celle en gestion des districts. La seconde, avoir un accès facile à des bourses de spécialisation dans des disciplines chirurgicales.

Francine Ouédraogo, secrétaire générale du ministère de la santé, et représentant le ministre

Pour rappel, ces formations entrent dans le cadre de l’opérationnalisation des districts sanitaires, qui est un axe prioritaire du Plan National de Développement Economique et Social (PNDES). Ce sont 368 médecins qui ont été formés depuis la 1re session, en 1992 à la 22e session, en 2016. Tout cela a contribué à rendre fonctionnelles 48 antennes chirurgicales ; foi du ministère de la santé.

Tambi Serge Pacôme Zongo (Stagiaire)

