Remise de chèques aux bénéficiaires du programme PAE/JF dans les Hauts Bassins

Après avoir présenté leurs projets parmi 100 000 dossiers reçus du 26 juin au 7 juillet 2017, ce sont finalement 13 471 personnes qui ont été présélectionnées. Cette remise de chèque est la dernière phase après que ces promoteurs aient remplis certaines conditions et remis des documents pour garantir le remboursement de ces prêts.

Au cours de la cérémonie, des remises symboliques de chèques de 100 000 à 1000 000 de francs ont été faites à quelques bénéficiaires.

C’est le directeur du FASI Elie Zouré qui a procédé à la première remise de chèque de 500 000F à la première bénéficiaire Mariam Ouattara avec pour titre de projet : vente de pagnes traditionnels et divers.

Le programme d’autonomisation économique des jeunes et des femmes PAE/JF a été initié pour promouvoir l’auto emploi des jeunes et des femmes et favoriser leur insertion socio-professionnelle. Il s’inscrit dans l’axe 3 du PNDS « dynamiser les secteurs porteurs pour l’économie et les emplois ». Le PAE/JF se donne ainsi pour objectif de contribuer à la réduction du chômage et du sous-emploi des jeunes et des femmes au Burkina Faso.

Le programme concerne les 13 régions du Burkina et est destiné aux jeunes et femmes burkinabé sans emploi ou sous employés ayant des initiatives économiques. Sont bénéficiaires de ce programme, les jeunes déscolarisés et non scolarisés, les jeunes et femmes du milieu urbain et rural les groupements et associations professionnelles de femmes.

Cependant il a été rappelé aux bénéficiaires de s’acquitter de leurs dettes. Selon Soumaila Batibaly Coordonnateur du PAE/JF, la suite à tenir est le remboursement parce qu’il s’agit d’un prêt et non d’une subvention et un dispositif sera mis en place pour un suivi rapproché qui consiste à aller vers le promoteur et encadrer pour faciliter le remboursement ils seront formés en éducation financière pour une bonne gestion de leur prêt.

Une bénéficiaire Hien Samereme vendeuse de produits divers qui a reçu un chèque de 500 000F s’est dit satisfaite de cette opportunité qui lui permettrait de prospérer dans ce commerce et prie Dieu de pouvoir rembourser et bénéficier prochainement encore d’un autre prêt.

Le PAE/JF des Hauts Bassins concernait 4 prêts pour cette première vague répartis comme suit : Le FASI 679 bénéficiaires pour 304 millions 326000F, le FAIJ 388 bénéficiaires pour 143 millions 20000F, le FAPE 174 bénéficiaires pour 174 million 500000F. Seul Le FAARF 4e prêt n’a pas pu procéder à des remises les agents étant sur le terrain pour identifier les promotrices.

Une visite des locaux du guichet FASI a permis de constater l’effectivité de remplissage de formulaires par les bénéficiaires pour s ‘acquitter de leurs remise de chèques.

Les taux d’intérêt du programme sont de 0% les personnes vivant avec un handicap, 1% pour les jeunes et les femmes et 2% pour les jeunes titulaires de diplôme post baccalauréat.

Haoua Touré

Lefaso.net