Hôtel du week end résidence Lafia

Envie de luxe et d’élégance, faites un tour à la Résidence Lafia ! La Résidence Lafia est un complexe hôtelier situé au secteur 04 sur l’avenue Philippe Zinda Kaboré dans la zone résidentielle, zone des écoles à quelques mètres de la paroisse Saint Vincent de Paul de Bobo-Dioulasso. Pour satisfaire sa clientèle elle s’est donnée comme devise ‘’ Résidence Lafia la tradition du luxe et de l’élégance ‘’.

A cet effet, elle propose une gamme variée de prestations.

L’hébergement en chambre individuelle ou double vous offre les commodités suivantes : la climatisation, de l’eau chaude, une salle de bain ou toilette, le wifi un minibar, une télévision sur satellite….

Pour la restauration individuelle ou collective, vous avez diverses options : Le petit déjeuner, le déjeuner, le diner, le buffet, le cocktail, les galas,…)

Si vous décidez de changer d’atmosphère, le bar et la piscine sont des cadres qui vous permettront d’être dans des ambiances décontractées et conviviales.

La Résidence Lafia loue également à l’occasion de vos cérémonies une salle de conférence de plus de 60 places et de la logistique tels que des chaises, des tables et des équipements complets de sonorisation et de vidéo projection…

Forte d’une équipe de professionnels aguerris, les prestations de la Résidence Lafia ont par conséquent pu acquérir l’expérience et la compétence pour étudier planifier et estimer le budget nécessaire à de telles opérations et conduire ou accompagner un projet de la phase d’étude jusqu’à son terme.

Haoua Touré

Lefaso.net