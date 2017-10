Prix de la meilleure œuvre journalistique sur le thème du 11 décembre 2017

Communiqué • dimanche 29 octobre 2017 à 22h45min

Le Président du Comité National d’Organisation de la fête nationale du 11 décembre 2017 informe les journalistes des médias publics et privés qu’il est institué un prix pour la meilleure œuvre en radio, télévision, presse écrite papier et presse écrite en ligne sur le thème de la commémoration du 57e anniversaire de l’Indépendance du Burkina Faso qui est : « Diversité culturelle, citoyenneté responsable pour un Burkina Faso solidaire et harmonieux ». La fête nationale du 11 décembre est célébrée cette année à Gaoua, Chef-lieu de la région du Sud-Ouest.