Foire internationale multisectorielle de Ouagadougou : Bientôt la 4è édition !

Les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et des services jouent un rôle majeur dans le développement du Burkina Faso à travers leur contribution à la formation du produit intérieur brut. Paradoxalement, la part du pays dans le commerce international reste relativement faible. Aussi, une grande partie des produits burkinabè à fort potentiel d’exportation reste toujours méconnue. Dans le but de doter le pays d’une manifestation commerciale visant à promouvoir les potentialités économiques qui demandent à être valorisées, l’Agence pour la promotion des exportations organise depuis 2000, la Foire internationale multisectorielle de Ouagadougou (FIMO).

Cette 4e édition se déroulera du 27 octobre au 5 novembre 2017 au Parc des Expositions du SIAO sous le thème « Développement du commerce Sud-Sud, facteur d’intégration économique et source d’emploi pour la jeunesse ».

Cette manifestation constitue une excellente opportunité pour les opérateurs économiques burkinabè et les autres participants étrangers de mieux promouvoir leurs produits et services à travers notamment des expositions-ventes, des rencontres B to B, des conférences et ateliers, des animations culturelles (…). « Cette 4e édition du FIMO vise à faire du Burkina la destination du monde des affaires toutes les années impaires. Elle devrait aussi permettre de trouver les solutions idoines pour résoudre les questions de conditionnement des produits de l’UEMOA en général et des produits burkinabè en particulier », poursuit le président du comité national d’organisation, … Toute chose qui permettra de rendre les produits compétitifs sur le marché international.

C’est dans cette perspective qu’il se tient en marge, un salon de l’emballage des pays de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) du 28 au 30 octobre. « Emballage de qualité, facteur de compétitivité des entreprises à l’exportation »,est le thème retenu pour cet événement régional organisé en collaboration avec les organisations de promotion des exportations du Burkina Faso, du Bénin, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. Il rassemblera des utilisateurs et groupements professionnels originaires de chacun des pays de l’UEMOA, des fournisseurs de machines et équipements d’emballage, de matières premières pour l’emballage, des produits d’emballage et designers d’emballage.

A la FIMO comme au forum de l’emballage, la sécurité sera « très rigoureuse ». « Nous demandons aux uns et aux autres de nous comprendre et nous faciliter la tâche pour qu’on puisse mener à bien notre mission », a lancé un responsable de la sécurité.

Le budget de ces deux manifestations est de 150 millions de F CFA avec une contribution de l’Etat à hauteur de 40 millions de F CFA.

Aïssata Laure G. Sidibé

Lefaso.net