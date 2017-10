Dans le cadre de son programme de redevabilité politique et socio-économique dénommé « Présimètre », l’ONG Diakonia organise les 17 et 18 novembre 2017 un Hackathon afin de permettre aux jeunes de concevoir des solutions innovantes pour le suivi des politiques publiques. C’est pour en parler que les organisateurs du concours ont rencontré la presse, ce samedi 21 octobre 2017 à Ouagadougou.

Voilà déjà huit mois que le programme « Présimètre » a été officiellement lancé. Véritable outil de mesure des performances de mise en œuvre des politiques publiques, une première au Burkina Faso, le « Présimètre » est une innovation qui allie à la fois citoyenneté et technologies de l’information de la communication, aujourd’hui, l’apanage des jeunes qu’ils soient étudiants développeurs, informaticiens ou non. Ce potentiel, l’ONG Diakonia compte le stimuler à travers l’organisation d’un Hackathon, c’est-à-dire un concours au cours duquel les participants, âgés de 18 à 35 ans, rivaliseront d’imagination et de créativité pour proposer des solutions innovantes qui permettront aux citoyens de mieux suivre les politiques publiques.

Cinq domaines concernés

Sonia Mantoro, chargé de programmes à Diakonia

Initialement prévue pour se tenir du 3 au 22 octobre, le délai des inscriptions a été repoussé jusqu’au 30 octobre « au regard de la manifestation d’intérêt et des questionnements utilitaires partagés sur le Présimètre », a souligné Sonia Mantoro, chargé des programmes à Diakonia. Pour l’instant près d’une dizaine d’équipes se sont inscrites. Les équipes doivent être composées de 3 à 5 personnes dont au moins l’un des membres a une très bonne connaissance du thème sur lequel l’équipe travaille.

Les outils attendus à terme doivent permettre de suivre les engagements du président du Faso dans les domaines prioritaires à savoir l’éducation, la santé, l’eau-hygiène-assainissement, la sécurité alimentaire et la sécurité des personnes et des biens. Notons que ces domaines prioritaires sont inscrits dans le Plan national de développement économique et social (PNDES).

Un jury pluridisciplinaire pour départager

Idrissa Yabré, membre du comité d’organisation

Selon Idrissa Yabré, membre du comité d’organisation, les travaux des équipes participantes seront sanctionnés par un jury pluridisciplinaire de sept personnes composé de juristes, journalistes, d’ingénieurs informaticiens et d’experts des domaines susmentionnés. Les critères d’évaluation retenus sont l’utilité de la solution, sa facilité d’accès, son originalité et surtout sa compatibilité avec la plateforme www.presimètre.bf . Toujours selon M. Yabré, des mentors assisteront les équipes à travers des conseils et suggestions durant les deux jours de compétition.

Deux millions de francs CFA à la clé

Au cours de la phase de présélection, le jury retiendra au maximum 10 solutions pour le Hackathon, à l’issue duquel les trois meilleures seront primées. Des lots alléchants attendent les trois équipes lauréates. Deux millions de francs CFA pour l’équipe vainqueur, un million pour la dauphine et cinq cent mille francs CFA pour la troisième. Outre cette dotation financière, elles recevront chacune une attestation et un trophée. Selon Sonia Mantoro, le plus important ici c’est de créer cet espace collaboratif entre les jeunes, de leur permettre d’apprendre les uns et des autres.

Ne pas attendre

« On a fait notre insurrection mais ça ne suffit pas. On a élu un président qui a mis en place son équipe. Nous ne devons pas attendre 2020 pour évaluer ce président. Pour évaluer, chaque acteur a son rôle à jouer. Ce que nous souhaitons c’est que le jeunes prennent leurs responsabilités et qu’au-delà du vote, ils surveillent l’action publique de sorte à la réorienter à travers des critiques constructives », a conclu Idrissa Yabré.

Herman Frédéric Bassolé

Lefaso.net