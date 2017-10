En mémoire de nos chers regrettés : COMBARY Charles et COMBARY née REMEN Marie Louise

La grande famille YEMIAMA à Kotchari ;

Sa majesté Labidièro, chef de Kotchari ;

La famille de Feu sa majesté Kam Naba Kègl wonré à Bilbalogho, Ouagadougou ;

La famille DEME, REMEN et OUEDRAOGO à Ouagadougou ;

La grande famille THIOMBIANO et COMBARY à Fada N’Gourma et à Ouagadougou ;

La famille YONLI à Tansarga ;

Les familles OUOBA à Kotchari, SOUOBOU, TIEMTORE, TANKOANO à Ouagadougou, SAMANDOULGOU à Tenkodogo ;

La veuve TIEMTORE née COMBARY Brigitte à Gounghin, Ouagadougou ;

Le vieux REMEN Marcel à Kamsaonghin, Ouagadougou ;

Les enfants : COMBARY Guy Romuald, COMBARY Evariste Thierry, COMBARY Serges Gaétan, COMBARY Sosthène Edgard, COMBARY Alphonse de Liguori et madame ZONGO née COMBARY Claire Larissa.

Les familles alliées : KOUTI à Ouargaye, GOUEM à Ouagadougou et à Boussouma, KAYENDE, SIMPORE et ILBOUDO à Samandin, Ouagadougou, et à Guirgo, ZONGO à Koudougou et Ouagadougou, ILBOUDO à Saponé ;

Les petits fils, cousins, neveux, oncles et tantes ;

Les familles amies ;

Vous renouvellent du fond du cœur leurs sincères remerciements pour les nombreuses marques de compassion, de soutien, de réconfort et d’amitié manifestées à leur égard lors du rappel à Dieu de leur père, grand-père, frère, oncle, beau-père, beau-frère, neveu COMBARY Charles Infirmier à la retraite le 17 mars 2016 à Ouagadougou et de son épouse, madame COMBARY née REMEN Marie Louise leur mère, grand-mère, sœur, tante, belle-mère, belle-sœur, nièce et arrière-grand-mère, Employée de la SONAPOST à la retraite le 02 mars 2017 à Ouagadougou.

Ils vous convient aux cérémonies tenant lieu de funérailles chrétiennes qui seront organisées en leur mémoire conformément au programme ci-après :

• Vendredi 03 Novembre 2017 :

Veillée de prières en l’église Saint Camille à Ouagadougou à partir de 21 heures.

• Samedi 04 Novembre 2017 :

Messe à partir de 07 h 30mn en l’église Saint Camille à Ouagadougou.

UNION DE PRIERES