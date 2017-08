La fête de Tabaski 2017 sera célébrée le 1er septembre prochain

Le Président de la commission technique nationale lune et évènements islamiques informe les fidèles musulmans que le premier jour du mois de Dhoul Hijjah correspond au mercredi 23 août 2017. Conformément aux prescriptions du Prophète Mohammad (SAW), il est recommandé de jeûner la première décade de Dhoul Hijjah, sauf le 10ème jour qui est le jour de la fête.

Pour celui qui a l’intention de sacrifier un animal le jour de l’Aid, il doit s’abstenir de se couper les cheveux, les ongles et de s’épiler jusqu’à ce qu’il effectue le sacrifice le jour de la fête.

D’après Oum salamah (RA), le Prophète (SAW) a dit : « Lorsque vous entrez dans les dix jours (de Dhoul Hijjah) et que l’un d’entre vous veut sacrifier qu’il s’abstienne de se couper les cheveux et les ongles jusqu’à ce qu’il sacrifie »

Rapporté par Mouslim

Jour de montée sur Arafat : 31 août 2017

Fête de Tabaki : 1er septembre 2017

Le Président de la commission

Cheikh Aboubakar SANA II