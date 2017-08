Barcelone : L’Etat Islamique revendique l’attaque

Jeudi 17 août 2017, a-t-on appris par le biais d’autres confrères de la presse, une série d’attaques terroristes sont intervenues à Barcelone. Le bilan de ces attaques fait état de 13 morts et d’une centaine de blessés. Selon Jeune Afrique et le Monde, elles ont été revendiquées par l’organisation terroriste dénommée Etat Islamique et communément abrégée (EI).

Pour rappel des faits, il est question d’une camionnette de couleur blanche qui, en fin d’après - midi, en ce jour du 17 aout 2017, sur les Ramblas, avenue la plus fréquentée de Barcelone par les touristes espagnols et étrangers, a percuté la foule. Selon les services espagnols de protection civile, le bilan fait état de 13 morts et une centaine de blessés. Aussi, ont - ils laissé entendre que les victimes, morts et blessés, sont de 18 nationalités différentes au moins.

A 120 km de Barcelone, vers minuit, une autre attaque presque du même genre s’est produite dans le sud sur le front de mer de la station balnéaire de Cambrils. Cette fois, il s’agit, d’un véhicule de marque Audi, de type A3, qui a foncé sur la foule. Quatre des cinq "terroristes présumés" à bord du véhicule ont été tués sur le coup. Le dernier, grièvement blessé est mort quelques minutes plus tard ; sept blessés sont également comptés parmi les civils, tel est le bilan de la seconde attaque.

Aux dernières nouvelles, ces actes perpétrés sont à mettre au compte du groupe Etat islamique, si l’on s’en tient au message de l’organe de propagande du groupe, Amaq. "Les assaillants de l’attaque de Barcelone étaient des soldats de l’Etat Islamique", a indiqué l’agence de propagande Amaq dans un communiqué relayé par le centre américain de surveillance des sites jihadistes (SITE). Il précise que l’opération a été menée en réponse aux appels à cibler les États de la coalition.

Tambi Serge Pacôme Zongo (stagiaire)

Lefaso.net.

Source : Jeune Afrique, Le Monde.