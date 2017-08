Vie des partis : Les cadres de l’UNIR/PS en conclave à Fada pour le rayonnement du parti

L’organisation de cette première conférence présidée par Me Bénéwendé Stanislas Sankara, président du parti et son bureau politique national, obéit à la mise en œuvre des activités du plan d’action de l’année 2017 du secrétariat exécutif national. Commémorer l’avènement de la révolution d’août 1983, permettre aux cadres du parti se familiariser entre eux, amener les cadres à s’engager davantage pour le rayonnement du parti, apprécier objectivement l’implication des cadres du parti dans la gestion du pouvoir d’Etat étaient les principaux objectifs de cette conférence.

Cette conférence qui se tenait dans la ville de Fada N’Gourma a permis l’installation du coordonnateur régional du parti à l’Est en la personne de Albert Souoba. C’est lui qui aura la lourde mission de conduire le parti de l’œuf dans cette région. Après son installation, Albert Souoba a remercié le secrétariat exécutif national du parti pour le choix porté sur sa région pour la tenue de cette première conférence des cadres « après un congrès réussi en fin janvier 2017 ».

Quant à la mobilisation des cadres du parti pour cette conférence, Me Bénéwendé Sankara a exprimé toute sa satisfaction. « L’évidence c’est que nous nous sommes déplacés massivement à Fada N’Gourma. C’est la preuve de l’engagement des militants qui ont accepté d’être nombreux à cette conférence », a-t-il lancé. Le second motif de satisfaction, a-t-il poursuivi, c’est la « consistance » du débat entre camarades, membres et militants d’un même parti pour faire le diagnostic qui sied et en tirer tous les enseignements.

« Vous avez vu que les cadres ont pris une résolution en s’engageant eux-mêmes à renforcer le parti, à être toujours des modèles. C’est ceux-là qui travaillent, qui sont dans des administrations publiques et privées, qui voudraient par leur propre comportement de sankaristes de l’UNIR/PS, être des exemples et des modèles à l’image de notre icone le président Thomas Sankara », a ajouté le président de l’UNIR/PS.

Selon lui, quand un parti traverse une crise, il faut simplement renvoyer la question au niveau des débats démocratiques des instances du parti. A l’UNIR/PS, tout le monde prend la parole, tout le monde s’exprime, a-t-il confié, avant de renchérir que regrouper des milliers de personnes peut entrainer des difficultés. « Pour surmonter ces difficultés, c’est le dialogue et l’expression démocratique comme nous sommes en train de le faire à travers cette instance qui est la conférence des cadres », a-t-il précisé. Pour lui, l’UNIR/PS a été créée pour la conquête du pouvoir, sinon elle allait déchirer son récépissé.

A la conférence de Fada, l’UNIR/PS s’est félicitée de l’existence du PNDES qui va permettre au gouvernement de réunir les ressources pour investir au Burkina Faso. Aussi, le parti estime que la loi sur le Partenariat public-privé (PPP) permettra au secteur privé de suppléer l’Etat là où il n’est pas en mesure de faire des réalisations. « Le vrai bénéficiaire c’est notre peuple », a soutenu Me Sankara. Cette conférence s’est achevée par une motion de soutien au président du parti et aux deux ministres du parti que sont Nestor Bassière de l’environnement et Sommanogo Koutou des ressources animales. Elle a également enregistré une résolution sur l’engagement des cadres à travailler au rayonnement du parti.

SOUMAILA SANA

Lefaso.net