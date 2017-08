Espace de dialogue communal de Kiembara : Le bilan 2016-2017 présenté aux populations

Le jeudi 27 juillet 2017, le conseil municipal de Kiembara s’est engagé à organiser un espace de dialogue communal pour rendre compte de son action et recueillir des propositions et suggestions en vue d’améliorer sa gestion. Pour cause, les habitants de la commune ont droit à l’information sur la gestion des affaires locales.

Des actions et investissements visant l’amélioration des conditions de vie de la population ont été réalisés par le conseil municipal avec l’appui de l’Etat burkinabè et des partenaires au développement. Convaincu que l’adhésion des populations à ces actions constitue un facteur déterminant pour le succès de celles-ci, le conseil municipal de Kiembara localité située au Nord-Est de la province du Sourou, s’est engagé avec l’appui d’un partenaire, à organiser un espace de dialogue communal.

Ce droit s’exerce entre autres par leur participation aux débats publics organisés par le conseil sur les projets et programmes locaux de développement et sur les grandes orientations du budget. Le présent espace de dialogue a eu pour objectif de promouvoir la culture de la redevabilité et de bonne gouvernance autour de l’action du conseil municipal pour une pleine adhésion des différents acteurs et partenaires de la commune.

Il s’est agi de rendre compte des actions du conseil municipal et des autres acteurs de développement de la commune à la population ; permettre d’interpeller directement le maire et le conseil municipal sur des préoccupations diverses en lien avec le bien-être des populations et plus globalement le développement de la commune, permettre au conseil municipal d’interpeller les citoyens sur leur contribution dans la mobilisation des ressources, recueillir des propositions et suggestions pour l’amélioration de l’action d’ensemble du conseil municipal et de permettre aux citoyens de se familiariser avec les approches en matière d’interpellation des autorités locales. Pour atteindre ces objectifs, Madame le maire Niamoukara Joséphine a invité le nombreux public venu des quatre contrées du pays à faire preuve d’écoute active et de tolérance, d’acceptation de l’autre et de respect mutuel.

Nous vous proposons un extrait du bilan de l’action du conseil municipal de Kiembara au cours de ses deux années de mandat.

Situation de la commune sur les domaines transférés

Le transfert de compétences de l’Etat aux Collectivités Territoriales dans son principe doit être accompagné de transfert de ressources nécessaires à la mise en œuvre de ces compétences. Au regard des ressources financières et humaines très limitées de l’Etat, le transfert se fait selon la règle de la progressivité et le principe de la subsidiarité. Toutes ces raisons font que jusqu’à nos jours, le transfert n’est pas encore effectif dans tous les domaines. Pour l’instant, le transfert est effectif dans le domaine du préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’alphabétisation ; la santé et de l’eau et assainissement. Toutefois, la commune agit en collaboration avec l’Etat et les partenaires techniques et financiers dans plusieurs domaines.

L’éducation

Dans le domaine de l’enseignement primaire, en plus des ressources transférées par l’Etat en accompagnement des compétences transférées, le conseil municipal avec l’appui des partenaires techniques et financiers a mobilisé d’importantes ressources pour la réalisation des infrastructures, l’équipement et le fonctionnement des écoles. Malgré les efforts consentis dans la construction des salles de classe, on dénombre 49 classes sous paillottes. Pour l’exercice budgétaire 2017, les transferts de l’Etat dans le domaine de l’éducation s’élèvent à 84.107.545 francs répartis comme suit : 16.620.000F pour la construction et l’équipement de deux salles de classe à Kiembara pour le préscolaire, 4.200.000F pour la construction d’une latrine à quatre postes, 2.772.000F pour la réfection de salles de classe, 15.964.699F pour l’acquisition de fournitures scolaires, 2.172.600F pour l’acquisition des consommables scolaires, 41.676.246F pour l’acquisition de vivres pour les cantines scolaires.

Les difficultés rencontrées au niveau de l'enseignement primaire sont entre autres : l'insuffisance de salles de classe, l'insuffisance de table-banc, l'insuffisance de mobilier pour les enseignants (chaises, armoires, bureaux), le mauvais état de certaines salles de classe, le nombre élevé de classes sous paillotes, le manque de forage et de latrines dans bon nombre d'écoles. Bien que l'enseignement secondaire ne soit pas transféré aux communes, le conseil municipal œuvre pour l'ouverture de quatre Collèges d'Enseignement Général (C.E.G) respectivement à Bangassogo, Ouéllé, Dio et Kiembara pour rapprocher ce service des populations et résorber les effectifs parfois trop élevés. La commune de Kiembara compte en plus de ces établissements publics, deux lycées privés d'enseignement général.