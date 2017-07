Collaboration FDS-Journalistes : Un panel pour en parler

Le Club des étudiants en communication et journalisme de l’université de Ouaga I/ Pr Joseph Ki-Zerbo a organisé le jeudi 27 juillet 2017 un panel au cours duquel ont été traités les thèmes « Collaboration entre forces de défense et journalistes » et « Traitement des informations opérationnelles par les médias. » Un panel qui a réuni représentants des forces de défense et de sécurité et journalistes pendant plus de deux heures d’horloge.

La collaboration entre forces de défense et de sécurité et les journalistes n’est pas toujours aisée sur le terrain. En vue donc de contribuer à améliorer cette collaboration, le Club des étudiants en communication et journalisme a initié un panel pour parler du sujet. « En tant que futurs journalistes et communicateurs, nous avons voulu comprendre et apporter notre contribution au renforcement des relations entre ces deux corps et faciliter le traitement de l’information liée à la sécurité. Nous sommes dans un temps où la sécurité est vraiment délétère, il faut que ces deux corps se mettent ensemble pour travailler main dans la main pour ne pas servir les terroristes. », explique Sawadogo Farida Elodie, présidente du Club.

Le capitaine Guy Hervé de la gendarmerie nationale, l’un des panélistes a félicité le Club C J pour l’initiative et a tenu à rappeler que pour éviter les conflits entre forces de l’ordre et journalistes sur le terrain, chaque corps de métier doit mieux connaître le métier de l’autre. « Si on va sur le terrain sachant que l’agent de sécurité est là pour assurer ma sécurité, la sécurité de l’événement, je vais être plus enclin à faire attention lorsque je vais me retrouver à ne pas respecter les consignes qu’il me donne (...) Nous travaillons à ce qu’il y ait un bon compromis, un juste milieu pour permettre à chacun de faire son travail correctement. Que chacun respecte le travail de l’autre. » a-t-il soutenu. Et pour ce faire, il estime qu’il est nécessaire que forces de l’ordre et journalistes se parlent, apprennent à connaitre les exigences du métier de chaque corps, et ne se voient pas comme adversaires.

Propos partagé par le journaliste Paul Miki Rouamba, qui ajoute également que c’est le manque de compréhension et de communication entre les deux corps qui cause les difficultés sur le terrain. Ils exhortent donc les journalistes et futurs journalistes à obéir aux consignes de sécurité lors des cérémonies, afin de faciliter la tâche à chaque corps et vice versa.

Le capitaine Dakissaga, qui a traité du thème « Traitement des informations opérationnelles par les médias » estime que ce panel est le bienvenu, surtout pour de futurs journalistes, « parce qu’il est arrivé récemment dans la presse, que certaines informations qui ne sont pas de nature à favoriser des opérations militaires sur le terrain soient divulguées. Et malheureusement, cela peut avoir un impact négatif pour nos troupes, les populations et les opérations. » C’est pourquoi, il demande aux journalistes de ne pas traiter l’information sécuritaire comme une information généraliste, mais aussi d’acquérir une culture militaire.

A l’issue du panel, les participants se sont dits satisfaits et s’engagent à avoir une meilleure collaboration avec les forces de sécurité dans leur vie professionnelle.

Justine Bonkoungou (Stagiaire)

Lefaso.net