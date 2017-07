11 décembre 2017 à Gaoua : Le Premier ministre Paul Kaba Thiéba a visité les infrastructures

C’est au pas de course que le chef du gouvernement Paul Kaba Thiéba a visité les chantiers entrant dans le cadre des festivités du 57ème anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso à Gaoua.

Première étape de la visite, la cité des forces vives située à Tonkar. Sur ce site, 25ha ont été dégagés pour la réalisation des logements sociaux, économiques et la cité des forces vives. A ce jour, les travaux de réalisation connaissent un taux d’exécution physique de 35%. Au nombre de trois, les sociétés immobilières promettent la fin des travaux au plus tard fin octobre. Cependant, les travaux d’électrification et d’adduction d’eau potable n’ont pas encore démarré.

A quelques mètres de la cité, le cortège fait escale pour s’entretenir avec des représentants d’entreprises chargées du bitumage des routes. Sur ce site, on retiendra que le plus fort taux de réalisation est de 21% et le plus faible 5%. Dans le cadre des festivités, Gaoua capitale régionale du sud-ouest bénéficie de la construction d’un marché. Le nouveau marché s’étend sur 2ha et verra la construction de 50 boutiques et deux étales. Le taux de réalisation de cette infrastructure est de 25%. Autre site, autre réalité. La salle polyvalente d’une capacité de 500 places connait un taux d’exécution de 7%. L’entreprise chargée de l’exécution des travaux dit avoir connu quelques difficultés avant le démarrage des travaux, mais promet d’être dans le délai.

L’avant dernière étape de cette visite conduit la délégation au centre Hospitalier régional de Gaoua. Là, le premier ministre a visité les urgences médicales. Ce service sera d’une importance capitale pendant la célébration des festivités. Le chef de service des urgences Docteur Delma a fait savoir que la difficulté majeure est le manque de matériels de réanimation et le problème de ressources en eau. Pour le ministre de la santé Nicolas Méda, des actions impérieuses doivent être réalisées pour éviter des situations difficiles au moment venu.

Après les urgences, le Premier ministre et sa délégation ont visité l’unité d’oxygénation de Gaoua en construction. En effet, les travaux de cette unité devraient prendre fin en Avril. Des problèmes de coordination en sont la cause principale, apprend t-on après les questions du Premier ministre et du ministre de la santé. Des instructions ont été données séance tenante pour achever les travail dans de brefs délais.

L’aire de défilé est la dernière étape de cette visite qui aura duré trois heures de temps. 9km 158 cm seront réalisés par l’entreprise en charge des travaux qui devra également réaliser deux tribunes et une aire de déjeuner. 26%, c’est le taux de réalisation.

Des différents chantiers visités par le chef de l’exécutif, les entreprises en charge des infrastructures routières, des logements sociaux et économiques, du nouveau marché, de la salle polyvalente, de l’unité de construction et de l’aire de défilé, les responsables des entreprises ont promis finir les travaux dans le délai. Comme alternative, les entreprises entendent renforcer le personnel et les machines pour accélérer les travaux et surtout rendre des travaux de qualité.

Paul Kaba Thiéba optimiste

Constater de visu l’état d’avancement des travaux, c’est l’objectif de cette visite. Pour le Premier ministre, il n’y a pas à s’alarmer. Selon lui, le taux d’exécution varie d’un chantier à un autre car il y a des chantiers qui ont un taux de plus de 30% physique d’exécution et d’autres moins. « Ce qui est important à la date d’aujourd’hui, c’est de faire le diagnostic sur les causes de ce retard et surtout les mesures que l’on prend pour résorber ce retard et être dans le délai ».

Pour ce qui est de la qualité des chantiers à livrer, le Premier ministre a fait savoir que le comité d’organisation et le gouvernement mettront tout en œuvre pour que les travaux qui seront réalisés soient de qualité afin qu’on ne connaisse pas ce qu’on a connu dans le passé.

Le directeur de l’agence des travaux d’infrastructures du Burkina (AGETIB) maitre d’ouvrage délégué chargé du suivi des travaux assure que tout sera mis en œuvre pour achever les travaux dans les délais. « Les délais seront respectés, nous avons une exigence de résultats et nous ferons en sorte pour que les entreprises respectent les délais contractuels et que surtout elles livrent des travaux de qualité au maitre d’ouvrage, c’est le plus important. Travailler bien et finir dans le délai. »

A l’issue de la visite sur le terrain, le Premier ministre a rencontré les forces vives de la région du sud-ouest dans la salle de conférences de l’ENEP. Cette rencontre d’échanges fut l’occasion de poser des inquiétudes liées à l’avancement des travaux, mais également sur d’autres questions tels que l’électrification de la ville de Batié , le bitumage de cet axe et les lotissements.

