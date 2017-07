Eau et assainissement : Water Aid et le FONRID signent une convention pour promouvoir la recherche

Le Fonds national de la recherche et de l’innovation pour le développement (FONRID) et l’ONG Water Aid ont procédé ce vendredi 28 juillet 2017, à une signature de convention entre les deux structures. Par cette convention, Water Aid s’engage à accompagner le FONRID dans le financement de recherches sur l’eau et l’assainissement.

Après cinq ans d’existence, le FONRID a signé ce vendredi 28 juillet 2017, sa première convention avec un acteur non étatique. Pour le Dr Hamidou H. Tamboura, directeur général du FONRID, cette signature de convention est le signe d’une prise de conscience nationale sur l’importance du financement de la recherche. Par ce partenariat, Water Aid financera, par le biais du FONRID, des recherches dans le secteur de l’eau et de l’assainissement.

Comme le précise le Dr Hamidou Tamboura, ce partenariat apportera « un peu de ressources financières à un secteur d’activité qui est l’eau, l’hygiène et l’assainissement pour que les acteurs du système de recherche et de l’innovation puissent prendre à bras le corps les préoccupations du secteur et trouver des solutions sur les problèmes qui viendraient à leur être posés. »

La recherche pour relever les défis du secteur de l’eau et de l’assainissement

Selon le directeur-pays de Water Aid, Dr Halidou Koanda, pour atteindre l’objectif d’assurer l’accès universel à l’eau et à l’assainissement à toute la population d’ici à 2030, il y a des défis à relever parmi lesquels, ceux liés à la qualité de la ressource, à la réduction du coût des services d’accès à l’eau potable. Pour donc relever ces défis, il faut selon le Dr Koanda, promouvoir la recherche parce que « c’est à ce prix-là que nous pouvons aller vers l’innovation et trouver des solutions qui permettent non seulement de garantir une eau de bonne qualité, mais aussi une eau qui est disponible permanemment pour les populations et qui soit accessible. » Il espère donc que les résultats de ces recherches puissent bénéficier aux programmes du secteur de l’eau et de l’assainissement.

Pour le directeur-pays de Water Aid, cette signature de convention avec le FONRID, c’est aussi l’occasion de montrer qu’il n’y a pas que l’Etat qui doit promouvoir la recherche. Il s’engage donc à mener des actions de plaidoyer pour mieux faire connaître le FONRID, afin que d’autres organismes s’engagent également dans la promotion de la recherche.

Un souhait cher également au directeur général du FONRID qui espère que cette signature de convention fera tache d’huile et inspirera d’autres organisations à apporter des financements à la recherche et à l’innovation.

Il souligne par ailleurs que peuvent avoir accès à ce fonds, tous les chercheurs qui travaillent au Burkina Faso sur la question de l’eau et de l’assainissement et ce, sans distinction de nationalité. Il a aussi tenu à rappeler que les ressources du FONRID servent à financer les recherches de tous les domaines d’intérêt pour les populations et l’économie nationale.

Justine Bonkoungou (Stagiaire)

Lefaso.net