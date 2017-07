Relocalisation du marché de Toécin : Des commerçants dénoncent des malversations

LEFASO.NET | Par Rita Bancé/Ouédraogo • jeudi 27 juillet 2017 à 20h56min

La Coordination de défense et d’approfondissement des acquis de l’insurrection populaire (CDAIP) a tenu un sit-in ce jeudi 27 juillet 2017 à Ouagadougou. Objectif : dénoncer une fois de plus les malversations commises lors de la relocalisation du marché de Toécin. Et par là, inciter les autorités municipales de l’arrondissement 3 (Sig-Noghin) à se pencher sur cette situation qui prévaut depuis quelques années.