Politique nationale de protection sociale au Burkina Faso : Des acteurs s’outillent pour améliorer la qualité des informations et documents produits

La mise en œuvre réussie de la Politique nationale de protection sociale requiert le renforcement des capacités des différents acteurs impliqués. Conscient de cela, le secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale organise un séminaire de formation au profit d’une quarantaine de participants issus des Organisations non gouvernementales et Associations de développement du domaine. L’activité qui a débuté ce mardi 25 juillet 2017, se poursuivra jusqu’au 28 juillet à Ouagadougou, avec l’appui de l’UNICEF.

Le séminaire de renforcement des capacités des acteurs des ONG et des Associations de développement, qui se tient en deux sessions (la première sur les 25 et 26 juillet et la seconde les 27 et 28 juillet), vise trois objectifs, selon les explications du secrétaire permanent du Conseil national pour la protection sociale (SP/CNPS). « Il s’agit de former les participants sur le concept de la protection sociale, ses instruments et les différents concepts y relatifs ; disséminer les principes généraux de la PS (Protection sociale, ndlr) auprès des acteurs et de développer leurs aptitudes pour une bonne utilisation des outils de planification des activités dans la mise en œuvre de la Politique nationale de protection sociale (PNPS) », a déclaré Karime Ganemtoré.

Pour ce faire, des communications seront données par des personnes de ressources et porteront entre autres, sur les thèmes « Protection sociale et lutte contre la pauvreté » ; « cadre de planification des activités de mise en œuvre de la PNPS ». Ces modules seront suivis d’échanges afin de permettre aux participants de mieux assimiler le contenu de la formation théorique.

Pour le SP/CNPS, l’importance des contributions des ONG et Associations de développement dans la mise en œuvre de la PNPS n’est plus à démontrer : « Les activités menées dans le domaine de la protection sociale sont évaluées à plus de onze milliards et demi de F CFA, soit une contribution de 13,20% du budget global exécuté pour les activités de protection sociale en 2016 ». Puis d’ajouter : « Pour cette année 2017, ce sont des activités d’un coût global d’environ 18 milliards de F CFA qui ont été programmées par ces acteurs ».

De l’affirmation de M. Ganemtoré, ces informations ont permis d’améliorer la qualité et d’enrichir le contenu des documents de planification élaborés dont l’adoption a été consacrée à la 5e session du CNPS tenu le 21 juillet dernier. Il s’agit, en effet, du rapport bilan 2016 de la mise en œuvre de la PNPS et le plan d’actions opérationnel 2017-2019. Dans cette dynamique, il les a invités à maintenir le cap pour que « main dans la main, nous puissions relever le défi de la protection sociale dans notre pays, pour le bien-être accru de nos laborieuses populations », s’est-il adressé aux participants.

Ce séminaire de renforcement des capacités vient à la suite d’une série d’activités du genre réalisées à l’intention des membres des cellules interministérielles spécialisées chargées des filets sociaux et de l’assurance sociale et ceux des cellules régionales pour la protection sociale, au nombre de treize.

Aïssata Laure G. Sidibé

Lefaso.net