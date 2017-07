Enseignement supérieur : Norbert Zongo a désormais ‘’son’’ Université !

A la sortie de la séance qui a duré plus de quatre heures, le ministre porte-parole du gouvernement n’a pas voulu s’étendre sur ce qui fait l’actualité au ministère de l’Economie, des finances et du développement, à savoir le sit-in de 96 heures, conjointement entamé mardi, 18 juillet 2017 par le syndicat autonome des agents du trésor du Burkina (SATB) et le syndicat national des agents des Impôts et des domaines (SNAID) et pour lequel le gouvernement a mis en garde les agents.

Néanmoins, on retiendra que « le gouvernement félicite les fonctionnaires qui ont accepté s’engager dans le travail durant cette période-là ». Qu’ensuite, « les différents ministres sont en train de faire le point au gouvernement, pour qu’il puisse statuer dessus ». Le porte-parole du gouvernement a donc confié : « vous aurez de plus amples informations lorsque le gouvernement prendra ses décisions ».

Interrogé sur la posture du gouvernement par rapport à l’ambiance qui prévaut au sein d’autres ministères (où il est également annoncé pour les jours à venir, des mouvements d’humeur), Rémi Fulgance Dandjinou a indiqué que chaque ministre présente son dossier et le gouvernement donne un certain nombre de directives pour essayer de maintenir le dialogue social sur lequel il s’est engagé. « Les questions sont donc traitées d’abord par les ministres concernés, lorsqu’il y a un certain nombre de difficultés, le Premier ministre s’investit directement », confie-t-il.

Quid du « départ sans condition », du directeur général des Impôts et du directeur général du trésor et de la comptabilité publique, exigé par les deux syndicats suscités ? Là-dessus, le ministre rétorque : « Je ne répondrai pas à cette question ; parce que, je pense que pour nous, la question ne se pose pas en ces termes-là. Je crois qu’il y a d’abord un certain nombre d’actes d’illégalité qui sont posés, sur lesquels nous devons réagir d’abord ».

Outre ce point relatif au débrayage, et toujours au titre du même ministère, le Conseil a adopté un décret portant modalité d’application de la loi sur l’allègement des procédures de contractualisation des projets de partenariat public-privé (PPP). Selon le gouvernement, ce décret va permettre de définir le cadre dans lequel va se réaliser le PPP, avec en sus, des règles de transparence et les conditions qui garantissent le respect des engagements.

Autre département, autre dossier ! Ainsi, pour le compte du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, la séance du jour a adopté un rapport relatif à un décret portant changement de dénomination de l’Université de Koudougou. Désormais, ce temple du savoir, situé à une centaine de kilomètres à l’Ouest de la capitale, porte la dénomination « Université Norbert Zongo », du nom de ce journaliste émérite, « assassiné » le 13 décembre 1998.Fondateur et directeur de publication de l’hebdomadaire L’Indépendant, Norbert Zongo reste une figure de référence au Burkina et en Afrique.

