Mairie de Tanghin Dassouri : Vers une destitution du maire Alassane Kiemtoré ?

Monsieur le Maire,

Aux termes de la loi n°-055-2004/AN du 21 décembre 2004 portant code général des collectivités territoriales, la commune est administrée par deux organes

• Le conseil municipal qui est l’organe délibérant ;

• Le bureau du conseil qui est l’organe exécutif avec le maire comme président.

Cette disposition vise à créer dans le cadre d’une commune, comme celle deTanghin-Dassouri une symbiose entre les entités et une gestion participative des affaires. C’est cette disposition que l’exécutif de la commune rurale de Tanghin-Dassouri a choisi de fouler aux pieds depuis l’installation du conseil municipal en juin 2016.

En rappel, le conseil municipal de la commune rurale de Tanghin-Dassouri est composé de cent dix-neuf (119) conseillers dont :

 Soixante-seize (76) du parti Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP) ;

 Trente-cinq (35) du parti Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP) ;

 Deux (02) du parti l’Union pour le Progrès et le Changement (UPC).

 Six (06) du parti le FASO AUTREMENT.

Soucieux de la cohésion des filles et fils de leur commune, engagés pour le développement de celle-ci, les conseillers ont porté leur choix sur la personne de Monsieur Alassane KIEMTORE. Mais depuis son entrée en fonction, nous signataires, nous constatons ce qui suit :

 Des décisions prises unilatéralement par le maire, (opérationnalisation de projets d’aménagement par des promoteurs immobiliers privés.)

 La remise en cause des décisions consensuelles et négociées du conseil municipal par le maire, (cas du choix des rapporteurs des commissions permanentes)

 Le non-respect des attributions des commissions permanentes par le maire, (des commissions se sont vues dépossédées de leurs attributions au profit de commissions ad hoc ou au profit d’individus) ;

 Le maintien dans une certaine léthargie des commissions permanentes (manque d’instructions formelles aux commissions) ;

 La volonté manifeste de ne pas assumer ses fautes de gestion :

Il oppose les conseillers entre eux (la présidente de la commission affaires générales a été injustement accusée de ne pas faire travailler la commission) ;

 La gestion opaque des dons faits à la Mairie (il n’existe aucune délibération du conseil municipal pour des dons reçus par le Maire : sucres, lampadaires, moulins, kiosques ) ;

 Le non suivi ou la non application par le maire des décisions issues des différentes sessions ;

 La concussion et la corruption liées aux activités de la commune comme les opérations immobilières, l’organisation de l’installation officielle du conseil municipal et du Maire).

 La confusion entre le soit disant relation familiale et la relation professionnelle due à son rang de maire ;

 Manque de délégation effective de pouvoir et accaparement des attributions des autres structures (tel que le choix des membres représentant la société civile dans la commission chargée de l’apurement du passif) ;

 La perte de confiance entre les conseillers signataires et leur maire dans la gestion de la cité.

Nous avons attiré l’attention du Maire sur cette façon d’agir, mais sans changement de sa part ; et nous sommes convaincus qu’il ne changera pas. En effet, Monsieur Alassane KIEMTORE, maire de la Commune rurale de Tanghin-Dassouri n’est pas réceptif aux critiques constructives. Son égo ne supporte pas que les membres du conseil puissent apporter des idées et des projets qui pourraient le faire pâlir ou éclipser. Par ailleurs, ces irrégularités citées plus haut semblent être pour lui un mode de gestion pour entretenir des réseaux au détriment de la commune.

Pour toutes ces raisons, nous affirmons que Monsieur Alassane KIEMTORE n’est plus apte à diriger la commune de Tanghin-Dassouri, car esseulé et ne pouvant que susciter de la méfiance et la défiance au sein du conseil municipal et des services techniques. Nul besoin pour lui de chercher à diviser les conseillers et à recourir à l’achat des consciences, toutes choses qui seraient davantage préjudiciables à la sérénité de la commune.

Selon les textes, pour enclencher une motion de défiance il faut la signature d’au moins un tiers des membres (1/3) du conseil municipal. Ainsi, nous prendrons nos responsabilités face à cette gestion chaotique. En outre, nous demandons l’ouverture d’une enquête sur sa gestion.

Nous, élus municipaux des partis, du Congrès pour la démocratie et le Progrès (CDP), du Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP), signataires de la présente motion de défiance dont les noms suivent en annexe, après analyse de la situation socio-économique de la commune et une analyse critique de la gestion de Monsieur le Maire Alassane KIEMTORE, demandons à tous les membres du conseil municipal, animés de la volonté de sauver la commune, de voter en faveur de cette motion de défiance qui vous est soumise et qui vise à instaurer un exécutif apte à repenser et à offrir à nos populations le bien-être et le développement tant désirés. Les signataires de la présente motion demandent à l’autorité de tutelle de garantir un vote de la motion conformément aux textes en vigueur.

Fait à Tanghin-Dassouri le 17 juillet 2017

Ampliation :

Haut-Commissaire : 1 copie

Annexe : LISTE DES SIGNATAIRES DE LA MOTION DE DEFIANCE

